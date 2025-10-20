Παπασταύρου: Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας προς τον Κανονισμό REPowerEU, ο οποίος προβλέπει τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ενέργειας συμμετείχε μαζί με τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη συνεδρίαση, συζητήθηκε ο χάρτης πορείας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος στοχεύει στην πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2028, καθώς και η σημασία του εξηλεκτρισμού για μια καθαρή και ανταγωνιστική ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία και τη Μολδαβία και η ανάγκη ενσωμάτωσής τους στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού.»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Η πρόταση Κανονισμού προβλέπει την προοδευτική διακοπή των υπολοίπων εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, με πλήρη απαγόρευση που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2028 και θα αφορά τόσο το αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών όσο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Η τελική έγκριση της απαγόρευσης θα προκύψει έπειτα από διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα απαιτεί απλή πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ότι χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες εξακολουθούν να προμηθεύονται ρωσικό αέριο μέσω αγωγών, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν βέτο.

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να τεθεί σε ισχύ νωρίτερα η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG, στο πλαίσιο της επόμενης δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, κατά το 2024 η Ρωσία εξακολουθούσε να καλύπτει περίπου το 20% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της Ένωσης, ενώ το μερίδιό της στο LNG παρέμενε αυξημένο. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα κράτη μέλη είχαν εισάγει ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο αξίας σχεδόν 4,5 δισ. ευρώ.