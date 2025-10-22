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ΥΠΕΝ : Δημιουργεί πληροφοριακό σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:06 - 22 Οκτ 2025

ΥΠΕΝ : Δημιουργεί πληροφοριακό σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει ειδική εκδήλωση παρουσίασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ), αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρεί στη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ή/και μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας.

Το Πληροφοριακό Συστήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ) είναι ένα σύγχρονο, ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα αποτελέσει τον κεντρικό ψηφιακό κόμβο για τη διαχείριση της αδειοδότησης, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ή/και μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας.

Το Όραμα

Το όραμα του έργου, όπως αναφέρεται, είναι να αποτελέσει το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τη διαχείριση, παρακολούθηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση έργων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, κ.ά.), ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση σε επίπεδο περιφερειών, δήμων, εταιρειών και ερευνητικών φορέων.

Το ΠΣΑΠΕ θα φέρει ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και παρακολουθούνται οι διαδικασίες, εξασφαλίζοντας:

- Ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,

- Απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας,

- Αυτόματη διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών,

- Εύκολη παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων.

Οφέλη για τους παραγωγούς Ενέργειας

Με την υλοποίησή του, το ΠΣΑΠΕ θα μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία, θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ και θα ενισχύσει την επενδυτική ασφάλεια στον ενεργειακό τομέα.

Οφέλη για τις κεντρικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις

Θα αποτελέσει εργαλείο στρατηγικής παρακολούθησης και σχεδιασμού για τη δημόσια διοίκηση, συμβάλλοντας ενεργά στους εθνικούς στόχους για την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή αυτονομία.

Η υλοποίηση του ΠΣΑΠΕ σηματοδοτεί την αλλαγή εποχής στη διαχείριση των ΑΠΕ, μια αλλαγή που βασίζεται στην καινοτομία, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει ειδική εκδήλωση παρουσίασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ), αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ.

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020-2021»

Πληροφοριακό Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)

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