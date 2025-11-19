ΔΕΗ: Παρουσιάζει στο Λονδίνο το επενδυτικό της πλάνο

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 η ΔΕΗ προχώρησε στην επιτυχή έκδοση Πράσινων Ομολογιών πρώτης τάξης συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατ. με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030, τα έσοδα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, ενώ ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργω

Η ΔΕΗ διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα. Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,1x, αντανακλώντας το υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πολιτικής του. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €6,7 δισ. στις 30.09.2025, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του Επιχειρηματικού Σχεδίου, από €5,1 δισ. στο τέλος του 2024.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Γιώργος Στάσσης σε δήλωσή του για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, «Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε πολύ γρήγορα την εγκατεστημένη ισχύ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα 6,4 GW, ενώ επιπλέον έργα 3,9 GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς υλοποίηση. Στον τομέα των δικτύων, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία έχει ανέλθει στα €5,6 δισ., δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια», συμπληρώντας, δε, «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του μετασχηματισμού μας, επενδύοντας δυναμικά σε καθαρές και ευέλικτες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ψηφιοποίηση και ενίσχυση των δικτύων διανομής, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να αποκομίσουμε τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε».

Κατά το εννεάμηνο του 2025, οι επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €1,9 δισ., εκ των οποίων περίπου το 88% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις αυτές υποστηρίζουν τη στρατηγική του Ομίλου για τη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας, καθώς και τον συνεχή εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των υποδομών του στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,4 GW στο τέλος του εννεαμήνου του 2025, μετά και την ολοκλήρωση της κατασκευής επιπλέον 70 MW στο φωτοβολταϊκό πάρκο της Πτολεμαΐδας. Το έργο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 550 MW, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, καθώς απομένει η ανάπτυξη περίπου 30 MW, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η συνολική ισχύς των έργων υπό κατασκευή, έτοιμων προς κατασκευή ή σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών) ανέρχεται σε 3,9 GW.

Επιπλέον, ξεκίνησε η κατασκευή ακόμα ενός σταθμού α ποθήκευσης ενέργειας (BESS) στην περιοχή του Αμυνταίου. Ο νέος αυτός σταθμός, θα αποτελείται από μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200MWh και θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 50MW για 4 ώρες. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού τους καθώς και στην ευστάθεια του συστήματοςηλεκτρικής ενέργειας.

Η λιγνιτική παραγωγή το εννεάμηνο 2025 μειώθηκε κατά 18% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,9 TWh. Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρά τη μείωση κατά 0,4 ΤWh (-15%) της παραγωγής των μεγάλων υδροηλεκτρικών λόγω των μειωμένων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες. Στην αύξησητης παραγωγής από ΑΠΕ, συνέβαλε η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά, η οποία αυξήθηκε κατά 48% και 20% αντίστοιχαέναντι του εννεαμήνου 2024 σε συνέχεια της προσθήκης νέας ισχύος. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 5,1 TWh και αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024,σε 5,4TWh, που αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής παραγωγής.

Η μετάβαση του Ομίλου σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, σε συνδυασμό με την γενικότερη βελτίωσή του σε θέματα ESG(Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), αποτυπώνεται και στις αξιολογήσεις που λαμβάνει από διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης. Μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους οργανισμούς CDP, S&P Global, ISS, και Sustainalytics, ακόμη ένας διεθνής οίκος - ο MSCI – αναβάθμισε κατά μια βαθμίδα την αξιολόγηση της ΔΕΗ, σε “A” από “BBB”. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του MSCI, η αναβάθμιση της ΔΕΗ αντανακλά βελτιωμένες επιδόσεις σε τρεις βασικούς τομείς: στην διαχείριση υδάτων και τοξικών αποβλήτων, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και στην Εταιρική Διακυβέρνηση.