Παπαθανάσης: Νέες παρεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, μέσω ΕΣΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:57 - 20 Νοε 2025

Παπαθανάσης: Νέες παρεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, μέσω ΕΣΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνέχεια ανάλογων παρεμβάσεων στο σύνολο της επικράτειας, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή2021-2027», δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση:του συνεδριακού και πολιτιστικού ΚέντρουΠανεπιστημίου Πατρών, του Δημαρχείου Παλλήνης, του Δημαρχείου του οικισμού Καντάνου στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Κρήτης, καθώς και του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου Βριλησσίων.

Ειδικότερα:

--Η ενεργειακή αναβάθμιση του συνεδριακού και πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.950.154,67 ευρώ, στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, προβλέπονται εξωτερικές θερμομονώσεις αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας led, τοποθέτηση αισθητήρων ανίχνευσης παρουσίας - κίνησης ατόμων για τον έλεγχο του φωτισμού σε χώρους χαμηλής ήπεριοδικής επισκεψιμότητας, αντικατάσταση των υφιστάμενων κυκλοφορητών της εγκατάστασης θέρμανσης- κλιματισμού με νέους, ελεγχόμενους απόinverter, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συγκροτήματος συνολικής ισχύος 40KWp. Ως αποτέλεσμα η ενεργειακή κλάση του κτιρίου θα αναβαθμιστεί κατά δύο μονάδες (από Ε σε Β).

--Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Παλλήνης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.429.760,00 ευρώ, επίσης στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομονώσεις, αντικατάσταση λέβητα κεντρικής θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης καταναλώσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Billing). Με αποτέλεσμα τηναναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου κατά δύο μονάδες (από Ε σε Β).

--Η ενεργειακή αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Δημαρχείου του οικισμού Καντάνου στον Δήμο Καντάνου- Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Κρήτης, συνολικής δημόσιας δαπάνης1.478.431,87 ευρώ, στοχεύει στην επαναλειτουργία του κτιρίου ως χώρος εκδηλώσεων, συνεδριακό κέντρο και χώρος φιλοξενίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος Καντάνου. Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, προβλέπεται θερμομόνωση του κτιρίου, εγκατάστασηφωτοβολταϊκού συστήματος και άλλες απαραίτητες εργασίες, αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου κατά τέσσερις μονάδες (από Δ σε Α+).

--Η ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου Βριλησσίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 556.446 ευρώ, στοχεύει στην εξασφάλιση σύγχρονων κτιριακών συνθηκών καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, προβλέπεται αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων πετρελαίου με νέο λέβητα αερίου, αντικατάσταση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτωνκαι εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (NetBilling). Ως αποτέλεσμα η ενεργειακή κλάση του κτιρίου θα αναβαθμιστεί κατά δύο μονάδες (από ΕG σε A).

