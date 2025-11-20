ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Ανάγκη η συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων στην προσπάθεια που αφορά την ασφάλεια κάθε πολίτη
Πολιτική
08:51 - 20 Νοε 2025

Θεοδωρικάκος: Ανάγκη η συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων στην προσπάθεια που αφορά την ασφάλεια κάθε πολίτη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επιτάχυνση της διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρώο ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και των προεδρείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ). Στη σύσκεψη με τους κατασκευαστές, τους εγκαταστάτες και τους συντηρητές ανελκυστήρων συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη να συμβάλλουν όλοι για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Στόχος είναι να επιλυθεί ένα ζήτημα που εκκρεμεί επί δεκαετίες: η συγκρότηση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Επισήμανε, μάλιστα, στους εκπροσώπους των εταιρειών και των επαγγελματιών του κλάδου πως προϋπόθεση για να μπορεί να συντηρηθεί ένας ανελκυστήρας, είναι να έχει απογραφεί.

Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε:

  • τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων να προχωρήσουν άμεσα στην απογραφή,
  • τους συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να εξετάσουν άμεσα, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης με τους πελάτες τους, την κατάσταση απογραφής των ανελκυστήρων που εξυπηρετούν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε κανένας ανελκυστήρας να μη μείνει εκτός μητρώου, καθώς οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα είναι δυνατόν να συντηρηθούν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι η απογραφή είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά, είναι εντελώς δωρεάν και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, επίσης, ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα. Η διαδικασία είναι απλώς μια δήλωση στοιχείων και δεν επιφέρει οποιαδήποτε νέα υποχρέωση πέραν όσων ήδη προβλέπει η νομοθεσία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Υπέγραψε νόμο για την αποδέσμευση των φακέλων Έπσταϊν – Τα επόμενα βήματα
Ειδήσεις

Τραμπ: Υπέγραψε νόμο για την αποδέσμευση των φακέλων Έπσταϊν – Τα επόμενα βήματα

Ουκρανία: Σκάνδαλο μιζών εκθέτει τον Ζελένσκι – Ρωγμές στη μάχη κατά της διαφθοράς εν μέσω πολέμου
Ειδήσεις

Ουκρανία: Σκάνδαλο μιζών εκθέτει τον Ζελένσκι – Ρωγμές στη μάχη κατά της διαφθοράς εν μέσω πολέμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»
Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές
Πολιτική

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο
Ειδήσεις

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 10:44

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος του προγράμματος ανάπτυξης νέων ταλέντων

Εργασιακά
02/06/2026 - 10:42

Νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πρόσθετους κλάδους

Υγεία
02/06/2026 - 10:32

ΕΠΕ: Αποκαλύπτοντας και αντιμετωπίζοντας την ελκυστική παραπλάνηση των εξαρτησιογόνων προϊόντων καπνού

Οικονομία
02/06/2026 - 10:32

Στουρνάρας: Προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη η πρόσβαση σε προσιτή στέγη

Ανεμοδείκτης
02/06/2026 - 10:30

Όχι μόνο άστοχη, αλλά και ανέφικτη η πρόταση Δούκα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 10:18

ΕΒΕΠ: Τα Ποσειδώνια διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 10:16

Eurobank: Νέα δωρεά στις ένοπλες δυνάμεις - Εγκαίνια του ανακαινισμένου διαβητολογικού ιατρείου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας

Αναλύσεις
02/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση με τον στόχο των 2.407 μονάδων 

Οικονομία
02/06/2026 - 10:11

ΥΠΕΘΟ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 10:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη €34,6 εκατ. στο α' τρίμηνο – Εκτόξευση EBITDA κατά 22,4%

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 10:03

Νέα πρόσκληση στις περιφέρειες για διαχείριση αστικών αποβλήτων και ανακύκλωση

Πολιτική
02/06/2026 - 09:55

Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά Μαξίμου και ΕΥΠ για τις υποκλοπές - «Καρφιά» ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

Πολιτική
02/06/2026 - 09:44

Τέλος για τον «Κόσμο»: Αποχώρησε ο Πέτρος Κόκκαλης – Στο προσκήνιο η συμπόρευση με το εγχείρημα Τσίπρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 09:30

Σταθερές οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια τον Ιούνιο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 09:20

Εντείνονται τα προβλήματα εφοδιασμού στη γερμανική μεταποίηση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 08:50

Ο Τραμπ πιέζει για τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο, ελπίζοντας να «ξεκλειδώσει» τη συμφωνία με το Ιράν

Πολιτική
02/06/2026 - 08:38

Ο Πιερρακάκης στο Παρίσι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής πολιτικής

Εργασιακά
02/06/2026 - 08:22

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
02/06/2026 - 08:16

M. Τραυλού: Χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 08:10

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα - Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 08:07

Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του «EKO Acropolis Rally» για 6η συνεχόμενη χρονιά

Ναυτιλία
02/06/2026 - 08:02

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου: Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές - «Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/06/2026 - 07:55

Από τον υπερτουρισμό και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στην προστασία των νησιών - Προς μια αλλαγή παραδείγματος

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ