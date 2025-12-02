Μυτιληναίος: Η τεχνολογία είναι η γλώσσα του μέλλοντος – Στην Metlen είναι στο DNA μας

Ως «κινητήριο μοχλό» που μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες περιέγραψε την τεχνολογία ο CEΟ της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση «Future Unfold» της Grant Thornton, την Τρίτη (2/12).

«Στη Metlen, η τεχνολογία είναι στο DNA μας. Από την παραγωγή μετάλλων μέχρι την ενέργεια, η πρόοδός μας στηρίζεται στην τεχνολογική εξέλιξη», υπογράμμισε ακόμη ο κ. Μυτιληναίος, τονίζοντας πως η τεχνολογία παοτελεί θεμέλιο της βιωσιμότητας.

Ως μοχλός επιχειρηματικότητας, η τεχνολογία συνιστά έναν κρίσιμο παράγοντα που μεταμορφώνει τις επιχειρήσει, γεννά καινοτομία και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης, τόνισε ο κ. Μυτιληναίος.

Εξήγησε, δε, πως στον ενεργειακό κλάδο, οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν θεωρητική συζήτηση αλλά καθημερινή πρακτική.

Στον τομέα της ενέργειας, «χρησιμοποιούμε ψηφιακά εργαλεία για να βελτιστοποιήσουμε τα δίκτυα, να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα», είπε και σημείωσε ότι τα ψηφιακά εργαλεία, τα έξυπνα δίκτυα, τα data centers, οι λύσεις για ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας δημιουργούν ένα πλαίσιο λειτουργίας που επιτρέπει βελτιστοποίηση δικτύων, μείωση εκπομπών και μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε, δε, στο energy management της Metlen, όπου η αξιοποίηση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης έχει αναδείξει την εταιρική ομάδα σε μία από τις κορυφαίες της Ευρώπης.

«Οι δυνατότητες είναι τεράστιες και το δείχνουν ήδη τα αποτελέσματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε, ωστόσο, πως παρά τις καλές επιδόσεις το μεγάλο «στοίχημα» για τον κλάδο είναι να συνδυαστούν δύο κρίσιμες απαιτήσεις: ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιωσιμότητα.

«Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί· πρέπει να είμαστε συνολικά βιώσιμοι», τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για επενδύσεις σε κυκλικές διαδικασίες, τεχνολογίες χαμηλού κόστους και λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, προέβλεψε ότι η τεχνολογία και η βιωσιμότητα θα αποτελούν αδιαίρετο δίδυμο για τον ενεργειακό τομέα. Δίκτυα πιο έξυπνα, παραγωγή πιο καθαρή, επιχειρήσεις πιο ευέλικτες· είναι το τοπίο που περιέγραψε, με τη Metlen – όπως σημείωσε – να επενδύει ήδη σε ΑΠΕ, επενδύσεις ενέργειας και κρίσιμα υλικά για τεχνολογικές εφαρμογές.

«Η τεχνολογία είναι η γλώσσα του μέλλοντος», κατέληξε ο κ. Μυτιληναίος και συμπλήρωσε πως «στη Metlen τη μιλάμε με ευχέρεια ως τον δρόμο που μας οδηγεί στην επόμενη ημέρα».