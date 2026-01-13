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ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 6% στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου το 2025
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:50 - 13 Ιαν 2026

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 6% στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2024 σημείωσε η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ανερχόμενη σε 70,16 TWh από 66,20 TWh το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το 2025, αποδεικνύοντας ότι η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική της πορεία και το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή θέση του φυσικού αερίου ως βασικού πυλώνα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, διαμορφώθηκε στις 78,75 TWh από 69,10 TWh το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση 14% σε σχέση με το 2024. Οι εξαγωγές φυσικού αερίου τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 196,21%, στις 8,59 TWh από 2,90 TWh το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας τον διαμετακομιστικό ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν το 2025 σε 78,88 TWh, καταγράφοντας αύξηση 13,71% σε σύγκριση με τις 69,37 TWh το 2024. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήχθησαν στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου από το Σημείο Εισόδου του Σιδηροκάστρου, το οποίο κάλυψε ποσοστό 44,6% των συνολικών εισαγωγών (35,16 TWh). Ακολούθησε ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας, μέσω του οποίου εισήχθησαν 29,95 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 38,0% των συνολικών εισαγωγών, παρουσιάζοντας αύξηση 63,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά το γεγονός ότι ο σταθμός της Ρεβυθούσας παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένης συντήρησης για το διάστημα 22/5-11/6/2025. Μέσω του σημείου εισόδου της Νέας Μεσημβρίας, από όπου παραδίδεται φυσικό αέριο μέσω του αγωγού TAP, εισήχθησαν 11,08 TWh, καλύπτοντας ποσοστό 14,1% των συνολικών εισαγωγών, ενώ από το σημείο εισόδου της Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) εισήχθησαν 2,69 TWh, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,4% επί του συνόλου των εισαγωγών.

Σχετικά με τις εκφορτώσεις LNG που πραγματοποιήθηκαν στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας κατά το 2025, αυτές ανήλθαν σε 30,84 TWh, προερχόμενες από 49 δεξαμενόπλοια, έναντι 27 δεξαμενόπλοιων πέρυσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG της χώρας, με ποσότητες 26,56 TWh, αυξημένες κατά 98,36% σε σχέση με το 2024 και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,12% επί των συνολικών εκφορτώσεων LNG. Ακολούθησε η Νιγηρία με 1,37 TWh (4,44%), η Αίγυπτος με 1,00 TWh (3,24%), η Αλγερία με 0,98 TWh (3,18%) και η Νορβηγία με 0,93 TWh (3,02%).

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Δυναμική ήταν η ανάπτυξη της υπηρεσίας LNG Truck Loading για το 2025, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αξιοποίηση από την αγορά των λύσεων LNG μικρής κλίμακας (Small Scale LNG). Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους, φορτώθηκαν 707 φορτηγά LNG, αυξημένα κατά 171% σε σύγκριση με τα 261 φορτηγά LNG το 2024. Η συνολική ποσότητα που διακινήθηκε ανήλθε σε 31.867 m³ LNG ή 212.227 MWh ισοδύναμης ενέργειας, καταγράφοντας αύξηση άνω του 174% σε σύγκριση με το 2024. Η αυξημένη χρήση της υπηρεσίας αντανακλά τη ζήτηση για ευέλικτες λύσεις τροφοδοσίας LNG σε βιομηχανικούς καταναλωτές, απομακρυσμένες από το δίκτυο περιοχές και αγορές.

Tέλος, όσον αφορά στις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, το μεγαλύτερο τμήμα της εγχώριας κατανάλωσης κατά το 2025 αφορά στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κάλυψαν ποσοστό 70,28% της συνολικής εγχώριας ζήτησης, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,49% σε σύγκριση με το 2024. Η κατανάλωση από τα δίκτυα διανομής ανήλθε στις 13,05 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,25% σε σχέση με το 2024. Μειωμένη σε σχέση με το 2024 εμφανίζεται η κατανάλωση των βιομηχανιών και των σταθμών CNG κατά 13,53 % σε σύγκριση με το 2024.

Συνοψίζοντας, το 2025 αποτέλεσε έτος δυναμικής δραστηριότητας, με σημαντική αύξηση των εξαγωγών, επιβεβαιώνοντας τον ενισχυμένο διαμετακομιστικό ρόλο της Ελλάδας για την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η αυξημένη αξιοποίηση του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθούσας και η εντυπωσιακή ανάπτυξη της υπηρεσίας LNG Truck Loading, με τριψήφιους ρυθμούς αύξησης, ανέδειξαν τη σημασία των υποδομών του ΔΕΣΦΑ για την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος και την κάλυψη αναγκών τόσο εντός όσο και εκτός του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

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