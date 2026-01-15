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ΕΕ: Η Ελλάδα παραμένει φθηνότερη στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:44 - 15 Ιαν 2026

ΕΕ: Η Ελλάδα παραμένει φθηνότερη στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Η λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επίπεδο αυτό ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανήλθε στα 246 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κατατάσσοντας τη χώρα στην 19η θέση μεταξύ των κρατών-μελών.

Στην ίδια κατηγορία, η ελληνική τιμή ήταν φθηνότερη από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Συνολικά, οι τιμές λιανικής στην ΕΕ αυξήθηκαν οριακά κατά 3%, παρά τη μείωση του ενεργειακού σκέλους των λογαριασμών, λόγω αύξησης φόρων και τελών δικτύων.

Ρεκόρ στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι πωλήσεις ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων στην ΕΕ σημείωσαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 720.000 νέα οχήματα (+30% σε σχέση με το 2024). Το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθε στο 23%, διπλάσιο από τις ΗΠΑ (10%).

Οι πιο “προχωρημένες” αγορές ήταν η Σουηδία (62%), η Δανία (60%), η Φινλανδία (54%) και οι Κάτω Χώρες (52%), όπου περισσότερα από τα μισά επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά ή υβριδικά με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο.

Παραγωγή ενέργειας: Ηλιακή ρεκόρ, πτώση σε υδροηλεκτρική και πυρηνική

Σε επίπεδο παραγωγής, η ηλιακή ενέργεια αυξήθηκε κατά 20%, φτάνοντας τις 98 TWh, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για δεύτερο τρίμηνο. Αντίθετα, η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε σημαντικά κατά 17%, παρά τα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Η αιολική ενέργεια στην ξηρά παρουσίασε μικρή αύξηση (+3%), αλλά η παραγωγή από θαλάσσια αιολικά πάρκα μειώθηκε κατά 6%, ενώ η πυρηνική ενέργεια κατέγραψε μικρή πτώση (-2%). Παρά τις μεταβολές αυτές, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέμεινε σταθερό στο 52%, ενώ το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε ελαφρώς στο 25% από 24% το 2024.

Φυσικό αέριο: Πτώση τιμών και μείωση ρωσικών εισαγωγών

Στην Ελλάδα, η λιανική τιμή φυσικού αερίου ήταν η πέμπτη χαμηλότερη μεταξύ 23 χωρών της ΕΕ. Η μέση τιμή χονδρικής ανήλθε στα 35 ευρώ/MWh, υψηλότερη κατά 10% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, αλλά 24% χαμηλότερη από το προηγούμενο τρίμηνο, δείχνοντας έναρξη πτωτικής τάσης τιμών.

Η ΕΕ αποδίδει την πτώση στη μεγαλύτερη παγκόσμια προσφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στη μείωση της ζήτησης και στις ήπιες καιρικές συνθήκες με την έναρξη του καλοκαιριού. Παράλληλα, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση και 9% σε τριμηνιαία, με το μερίδιο της Ρωσίας στις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ να περιορίζεται από 18% στο 12%.

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