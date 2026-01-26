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Protergia Picasso MyPlan: Κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:10 - 26 Ιαν 2026

Protergia Picasso MyPlan: Κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό

Reporter.gr Newsroom
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Η Protergia, η ενέργεια της METLEN, παρουσιάζει το Picasso MyPlan, το νέο εργαλείο του Protergia Picasso, του πρωτοποριακού προϊόντος ρεύματος που εισήγαγε μια νέα κατηγορία τιμολογίων στην ελληνική λιανική αγορά ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι η Protergia λάνσαρε τον Μάιο του 2025 το Protergia Picasso, δίνοντας για πρώτη φορά στον καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέγει εκ των προτέρων το ποσό που πληρώνει για ρεύμα, το οποίο είναι το ίδιο κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο.

To Picasso MyPlan, που είναι διαθέσιμο στο Protergia App, φέρνει το Protergia Picasso ακόμη πιο κοντά στον καταναλωτή, κάνοντας την παρακολούθηση της κατανάλωσης εύκολη και άμεση. Με ένα απλό διάγραμμα, ο πελάτης συγκρίνει την πραγματική του κατανάλωση, όπως αποτυπώνεται από τα μετρητικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ ή και την πρόβλεψη της μηνιαίας κατανάλωσης της παροχής του, με την προβλεπόμενη κατανάλωση του πακέτου Picasso που έχει επιλέξει. Έτσι, βλέπει με μια ματιά αν το πακέτο του ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Το Picasso MyPlan λειτουργεί ως ένα πρακτικό εργαλείο ελέγχου, βοηθώντας τον πελάτη να παρακολουθεί έγκαιρα πώς κινείται η κατανάλωσή του μέσα στη χρονιά.

Πώς λειτουργεί στην πράξη:

  • Ο πελάτης ανοίγει το Protergia App και βρίσκει το Picasso MyPlan.
  • Σε ένα ενιαίο γράφημα, βλέπει την πραγματική ή/και την εκτιμώμενη μηνιαία κατανάλωση σε σύγκριση με την τυπική κατανάλωση του πακέτου που έχει επιλέξει.
  • Αν διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις, μπορεί με ένα τηλεφώνημα στην Protergia να επιλέξει το πακέτο που τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Με το Protergia Picasso και το νέο Picasso MyPlan, η ενέργεια γίνεται ακόμα πιο απλή και προβλέψιμη: από τη σταθερότητα του λογαριασμού έως τη συνεχή εικόνα της κατανάλωσης, ο πελάτης έχει τα εργαλεία που χρειάζεται για να αισθάνεται σιγουριά και έλεγχο. Η ενέργεια αλλάζει και γίνεται Protergia, τώρα με ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο.

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