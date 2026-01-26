ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Ατελείωτο ρωσικό σφυροκόπημα στις ενεργειακές υποδομές – 1.330 κτίρια στο Κίεβο χωρίς θέρμανση
Ειδήσεις
14:08 - 26 Ιαν 2026

Ουκρανία: Ατελείωτο ρωσικό σφυροκόπημα στις ενεργειακές υποδομές – 1.330 κτίρια στο Κίεβο χωρίς θέρμανση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περισσότερες από 1.300 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση, μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε την Κυριακή (25/1) ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας από την εισβολή της στη χώρα το 2022.

Η Μόσχα εξαπέλυσε το Σάββατο εκτεταμένη επίθεση εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας και αφήνοντας 1,2 εκατομμύρια ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι θερμοκρασίες ήταν υπό το μηδέν.

Η μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Κίεβο σημειώθηκε την ώρα που Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί διαπραγματευτές συζητούσαν στο Άμπου Ντάμπι πιθανά σενάρια για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι κύριοι στόχοι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι ο ενεργειακός μας τομέας, οι κρίσιμες υποδομές και τα κτίρια κατοικιών», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Όπως δήλωσε, μόνο αυτή την εβδομάδα η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 1.700 επιθετικά drones, πάνω από 1.380 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 69 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

Κάθε μαζική ρωσική επίθεση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, τόνισε ο Ζελένσκι, ο οποίος την Κυριακή επισκέφθηκε τη Λιθουανία. «Συνεργαζόμαστε με κάθε ηγέτη για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν ξεκάθαρα την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ολεξίι Κουλέμπα, ανέφερε το Σάββατο ότι αργά το ίδιο βράδυ περισσότερα από 3.200 κτίρια στο Κίεβο δεν είχαν θέρμανση, αριθμός μειωμένος από τις 6.000 που είχαν καταγραφεί το πρωί.

Ο Κλίτσκο δήλωσε μέσω Telegram ότι από το βράδυ του Σαββάτου, συνεργεία κοινής ωφέλειας και ενεργειακές εταιρείες αποκατέστησαν τη θέρμανση σε περίπου 2.000 κτίρια, με αποτέλεσμα 1.330 κτίρια να παραμένουν χωρίς θέρμανση.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες νωρίτερα ο δήμαρχος Κιέβου είχε δηλώσει ότι υπήρξαν 600.000 αποχωρήσεις κατοίκων από την ουκρανική πρωτεύουσα λόγω των επιθέσεων και την έλλειψη θέρμανσης. Ωστόσο αυτός ο αριθμός δεν επιβεβαιώνεται από τα ρεπορτάζ διεθνών μέσων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyhuitcqo35?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσίπρας: Η σκέψη μας βρίσκεται στα Τρίκαλα – Ως πότε θα χάνονται άνθρωποι κυνηγώντας την επιβίωση;
Πολιτική

Τσίπρας: Η σκέψη μας βρίσκεται στα Τρίκαλα – Ως πότε θα χάνονται άνθρωποι κυνηγώντας την επιβίωση;

Optima Bank: Οι κορυφαίες επιλογές στο ΧΑ το 2026 - Οι προκλήσεις
Αναλύσεις

Optima Bank: Οι κορυφαίες επιλογές στο ΧΑ το 2026 - Οι προκλήσεις

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από τη ΜΕΘ - Σταθερή η κατάσταση της υγείας της
Ειδήσεις

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από τη ΜΕΘ - Σταθερή η κατάσταση της υγείας της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

Nέο ουκρανικό «χτύπημα» στη ρωσική ενδοχώρα – Στόχος δύο μεγάλα διυλιστήρια εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα
Ειδήσεις

Nέο ουκρανικό «χτύπημα» στη ρωσική ενδοχώρα – Στόχος δύο μεγάλα διυλιστήρια εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας
Ειδήσεις

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets
Ειδήσεις

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ