Ουκρανία: Ατελείωτο ρωσικό σφυροκόπημα στις ενεργειακές υποδομές – 1.330 κτίρια στο Κίεβο χωρίς θέρμανση

Περισσότερες από 1.300 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση, μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε την Κυριακή (25/1) ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας από την εισβολή της στη χώρα το 2022.

Η Μόσχα εξαπέλυσε το Σάββατο εκτεταμένη επίθεση εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας και αφήνοντας 1,2 εκατομμύρια ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι θερμοκρασίες ήταν υπό το μηδέν.

Η μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Κίεβο σημειώθηκε την ώρα που Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί διαπραγματευτές συζητούσαν στο Άμπου Ντάμπι πιθανά σενάρια για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι κύριοι στόχοι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι ο ενεργειακός μας τομέας, οι κρίσιμες υποδομές και τα κτίρια κατοικιών», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Όπως δήλωσε, μόνο αυτή την εβδομάδα η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 1.700 επιθετικά drones, πάνω από 1.380 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 69 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

Κάθε μαζική ρωσική επίθεση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, τόνισε ο Ζελένσκι, ο οποίος την Κυριακή επισκέφθηκε τη Λιθουανία. «Συνεργαζόμαστε με κάθε ηγέτη για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν ξεκάθαρα την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ολεξίι Κουλέμπα, ανέφερε το Σάββατο ότι αργά το ίδιο βράδυ περισσότερα από 3.200 κτίρια στο Κίεβο δεν είχαν θέρμανση, αριθμός μειωμένος από τις 6.000 που είχαν καταγραφεί το πρωί.

Ο Κλίτσκο δήλωσε μέσω Telegram ότι από το βράδυ του Σαββάτου, συνεργεία κοινής ωφέλειας και ενεργειακές εταιρείες αποκατέστησαν τη θέρμανση σε περίπου 2.000 κτίρια, με αποτέλεσμα 1.330 κτίρια να παραμένουν χωρίς θέρμανση.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες νωρίτερα ο δήμαρχος Κιέβου είχε δηλώσει ότι υπήρξαν 600.000 αποχωρήσεις κατοίκων από την ουκρανική πρωτεύουσα λόγω των επιθέσεων και την έλλειψη θέρμανσης. Ωστόσο αυτός ο αριθμός δεν επιβεβαιώνεται από τα ρεπορτάζ διεθνών μέσων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyhuitcqo35?integrationId=eexbs1jkg0kofln}