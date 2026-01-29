ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Αερίου προτεραιότητα για ΗΠΑ καιΕυρώπη - Συνάντηση υπουργών Ενέργειας τον Φεβρουάριο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:14 - 29 Ιαν 2026

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Αερίου προτεραιότητα για ΗΠΑ καιΕυρώπη - Συνάντηση υπουργών Ενέργειας τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, που θα μεταφέρει αέριο από τα ελληνικά τερματικά προς την Ουκρανία, αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Ευρώπη, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την ομιλία του στο Athens Energy Forum.

Ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε μάλιστα ότι έως τα τέλη Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί στις δύο τελευταίες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας του διαδρόμου.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το κόστος διαμετακόμισης από Ελλάδα προς Ουκρανία μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας (Route 1) μειώθηκε από 9,90 ευρώ σε κάτω από 6,50 ευρώ, χάρη στη συνεργασία των Διαχειριστών των χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία). Αντίθετα, η διαδρομή με αφετηρία το FSRU της Αλεξανδρούπολης κοστίζει 11 ευρώ, ενώ και η τρίτη διαδρομή από την Κομοτηνή για μεταφορά αζέρικου αερίου μέσω του TAP δεν είναι ελκυστική οικονομικά.

Τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου υπογράμμισε και ο ειδικός απεσταλμένος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, Joshua Volz, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως την «καρδιά του διαδρόμου των ευρωατλαντικών σχέσεων» και τονίζοντας ότι η πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο αποτελεί κοινό στόχο ΗΠΑ και Ευρώπης.

Υδρογονάνθρακες και ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις έρευνες υδρογονανθράκων, ο κ. Παπασταύρου αποκάλυψε ότι έως τα μέσα Φεβρουαρίου θα υπογραφούν οι τέσσερις συμβάσεις μεταξύ της ΕΔΕΥΕΠ και των εταιρειών Chevron – Helleniq Energy για τέσσερα θαλάσσια μπλοκ νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Οι συμβάσεις θα οδηγηθούν στη συνέχεια προς κύρωση στη Βουλή, ενώ οι πρώτες σεισμικές έρευνες αναμένονται το φθινόπωρο του 2026.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου (Great Sea Interconnection), ο υπουργός δήλωσε ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για ανάθεση των μελετών επικαιροποίησης των τεχνικοοικονομικών παραμέτρων σε αξιόπιστο διεθνή οίκο, με ανακοινώσεις πιθανότατα εντός Φεβρουαρίου.

Τέλος, όσον αφορά την παρέμβαση για το βιομηχανικό ρεύμα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το κοινοτικό πλαίσιο. «Θα ήταν λάθος μήνυμα προς την Ευρώπη να δείξουμε ότι αυτενεργούμε. Οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φημίζονται για την ταχύτητά τους, αλλά είμαστε κοντά σε λύση», κατέληξε, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες ότι επίκεινται ανακοινώσεις για το θέμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας
Ειδήσεις

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ