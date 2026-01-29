Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Αερίου προτεραιότητα για ΗΠΑ καιΕυρώπη - Συνάντηση υπουργών Ενέργειας τον Φεβρουάριο

Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, που θα μεταφέρει αέριο από τα ελληνικά τερματικά προς την Ουκρανία, αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Ευρώπη, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την ομιλία του στο Athens Energy Forum.

Ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε μάλιστα ότι έως τα τέλη Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί στις δύο τελευταίες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας του διαδρόμου.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το κόστος διαμετακόμισης από Ελλάδα προς Ουκρανία μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας (Route 1) μειώθηκε από 9,90 ευρώ σε κάτω από 6,50 ευρώ, χάρη στη συνεργασία των Διαχειριστών των χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία). Αντίθετα, η διαδρομή με αφετηρία το FSRU της Αλεξανδρούπολης κοστίζει 11 ευρώ, ενώ και η τρίτη διαδρομή από την Κομοτηνή για μεταφορά αζέρικου αερίου μέσω του TAP δεν είναι ελκυστική οικονομικά.

Τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου υπογράμμισε και ο ειδικός απεσταλμένος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, Joshua Volz, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως την «καρδιά του διαδρόμου των ευρωατλαντικών σχέσεων» και τονίζοντας ότι η πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο αποτελεί κοινό στόχο ΗΠΑ και Ευρώπης.

Υδρογονάνθρακες και ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις έρευνες υδρογονανθράκων, ο κ. Παπασταύρου αποκάλυψε ότι έως τα μέσα Φεβρουαρίου θα υπογραφούν οι τέσσερις συμβάσεις μεταξύ της ΕΔΕΥΕΠ και των εταιρειών Chevron – Helleniq Energy για τέσσερα θαλάσσια μπλοκ νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Οι συμβάσεις θα οδηγηθούν στη συνέχεια προς κύρωση στη Βουλή, ενώ οι πρώτες σεισμικές έρευνες αναμένονται το φθινόπωρο του 2026.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου (Great Sea Interconnection), ο υπουργός δήλωσε ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για ανάθεση των μελετών επικαιροποίησης των τεχνικοοικονομικών παραμέτρων σε αξιόπιστο διεθνή οίκο, με ανακοινώσεις πιθανότατα εντός Φεβρουαρίου.

Τέλος, όσον αφορά την παρέμβαση για το βιομηχανικό ρεύμα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το κοινοτικό πλαίσιο. «Θα ήταν λάθος μήνυμα προς την Ευρώπη να δείξουμε ότι αυτενεργούμε. Οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φημίζονται για την ταχύτητά τους, αλλά είμαστε κοντά σε λύση», κατέληξε, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες ότι επίκεινται ανακοινώσεις για το θέμα.