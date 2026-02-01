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ΔΕΗ: Στα 0,13928 €/kWh παραμένει η τιμή του πράσινου τιμολογίου για το Φεβρουάριο 2026
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:50 - 01 Φεβ 2026

ΔΕΗ: Στα 0,13928 €/kWh παραμένει η τιμή του πράσινου τιμολογίου για το Φεβρουάριο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκαν νωρίτερα σήμερα (1/2) στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για το Φεβρουάριο 2026.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση «για ακόμη έναν μήνα, η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2025 και του Ιανουαρίου 2026, στηρίζοντας με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι χαμηλότερη κατά περίπου 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι».

Όπως σημειώνει :

«Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει επίσης σταθερή στα 0,125 €/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Φεβρουάριο μειώνεται σε 0,13798 €/kWh, διατηρώντας χαμηλή τιμή χρέωσης για όσους προτιμούν ευελιξία.

Στα σταθερά μπλε προγράμματά της, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού, με το ΔΕΗ myHome Plan να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό. Το myHome Plan συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 100€ για όλους. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Φεβρουάριο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 €/kWh και myHomeOnline στα 0,142 €/kWh. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις αυξομειώσεις.

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 €/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50€.

Παράλληλα, στο site της ΔΕΗ έχουν αναρτηθεί και οι πληροφορίες για το νέο δυναμικό επαγγελματικό προϊόν ΔΕΗ myBusinessDynamic, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για επιχειρήσεις και θα είναι διαθέσιμο εντός του Φεβρουαρίου. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και δυναμικό τιμολόγιο της αντίστοιχης κατηγορίας για οικιακούς πελάτες με δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για όσους διαθέτουν έξυπνους μετρητές.

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