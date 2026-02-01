Νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο από σήμερα - Μειωμένο ρεύμα για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές

Από σήμερα (1/2), τίθεται σε εφαρμογή το νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο για επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνους μετρητές, υπενθυμίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το δυναμικό πορτοκαλί τιμολόγιο διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ελαφρύνοντας τα οικονομικά βάρη για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

«Η δέσμευση της Κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή», σημειώνει ο κ. Παπασταύρου.

Η ένταξη στο πορτοκαλί τιμολόγιο είναι απλή: αρκεί μια αίτηση στον πάροχο ρεύματος και η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι καταναλωτές που θα ενταχθούν μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο υπουργός υπενθυμίζει ότι από την 1η Απριλίου 2026 το δυναμικό τιμολόγιο θα επεκταθεί και για νοικοκυριά καθώς και για μικρές επιχειρήσεις.