Επεισόδια στο Τορίνο: Η κυβέρνηση Μελόνι ετοιμάζει αυστηρό πακέτο μέτρων ασφάλειας

Η ιταλική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι προχωρά άμεσα στην εξέταση μιας νέας «δέσμης μέτρων για την ασφάλεια», δίνοντας έμφαση στην αυστηροποίηση των ποινών για παραβιάσεις της δημόσιας τάξης. Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες (31/1) στο Τορίνο, όπου εκτεταμένες συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι ταραχές σημειώθηκαν στο περιθώριο μαζικής κινητοποίησης, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν περίπου 20.000 άτομα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το οριστικό κλείσιμο του αριστερού κοινωνικού και πολιτιστικού κέντρου «Ασκατασούνα».

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο απολογισμός των επεισοδίων ανέρχεται σε 103 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 24 αστυνομικοί.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επισκέφθηκε σήμερα (1/2) στο νοσοκομείο τους τραυματισμένους αστυνομικούς, εκφράζοντας τη στήριξη και την αλληλεγγύη της στις δυνάμεις ασφαλείας. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια «δεν ήταν διαδηλωτές, αλλά οργανωμένοι εγκληματίες».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι για τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες «πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες».