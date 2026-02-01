ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επεισόδια στο Τορίνο: Η κυβέρνηση Μελόνι ετοιμάζει αυστηρό πακέτο μέτρων ασφάλειας
Ειδήσεις
15:28 - 01 Φεβ 2026

Επεισόδια στο Τορίνο: Η κυβέρνηση Μελόνι ετοιμάζει αυστηρό πακέτο μέτρων ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ιταλική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι προχωρά άμεσα στην εξέταση μιας νέας «δέσμης μέτρων για την ασφάλεια», δίνοντας έμφαση στην αυστηροποίηση των ποινών για παραβιάσεις της δημόσιας τάξης. Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες (31/1) στο Τορίνο, όπου εκτεταμένες συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι ταραχές σημειώθηκαν στο περιθώριο μαζικής κινητοποίησης, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν περίπου 20.000 άτομα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το οριστικό κλείσιμο του αριστερού κοινωνικού και πολιτιστικού κέντρου «Ασκατασούνα».

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο απολογισμός των επεισοδίων ανέρχεται σε 103 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 24 αστυνομικοί.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επισκέφθηκε σήμερα (1/2) στο νοσοκομείο τους τραυματισμένους αστυνομικούς, εκφράζοντας τη στήριξη και την αλληλεγγύη της στις δυνάμεις ασφαλείας. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια «δεν ήταν διαδηλωτές, αλλά οργανωμένοι εγκληματίες».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι για τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες «πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιστορικός Αλκαράθ: «Λύγισε» τον Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Αυστραλιανό Open
Ειδήσεις

Ιστορικός Αλκαράθ: «Λύγισε» τον Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Αυστραλιανό Open

Νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο από σήμερα - Μειωμένο ρεύμα για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο από σήμερα - Μειωμένο ρεύμα για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές

Ζελένσκι: Την Τετάρτη οι νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Την Τετάρτη οι νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τερματισμό του πολέμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό
Γιώργος Ραυτόπουλος

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντρικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»
Ειδήσεις

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντρικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό
Ειδήσεις

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες
Ειδήσεις

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Αναλύσεις
13/08/2026 - 08:47

Motor Oil: Εντάσσεται στον MSCI Greece Standard Index – Στις 10 οι ελληνικές μετοχές

Εργασιακά
13/08/2026 - 08:40

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:27

Ανδρέας Μεταξάς: Το «πάντρεμα» παραγωγής και πολιτισμού δείχνει τον δρόμο για τον τουρισμό του αύριο

Ακίνητα
13/08/2026 - 08:15

Η αγορά κατοικίας γίνεται πιο επιλεκτική – Τι αναζητούν οι αγοραστές και πού κρίνεται μια πώληση

Ναυτιλία
13/08/2026 - 08:03

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα

Γιώργος Ραυτόπουλος
13/08/2026 - 08:00

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 07:49

Τεχνολογικοι κολοσσοί λένε ότι τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει λιγότερη δουλειά - όμως οι εργαζόμενοί τους δουλεύουν έως και 90 ώρες την εβδομάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 23:19

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:04

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ