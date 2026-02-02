ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ με 100% οπτική ίνα

Με εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και τιμές που ξεκινούν για όλους από 17,90 ευρώ/μήνα, το ΔΕΗ Fiber αξιοποιεί το υπερσύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο FTTH δίκτυο στην Ελλάδα - το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ Fibergrid και αλλάζει την εμπειρία σύνδεσης στο internet.
Το ΔΕΗ Fiber, το FTTH internet από τη ΔΕΗ, είναι διαθέσιμο σε 24 νέες περιοχές. Αναλυτικά:
- Αττική: Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη
- Θεσσαλονίκη: Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό, Πεύκα
- Κόρινθος, Τρίκαλα, Βέροια, Κ
οζάνη
Ήδη διαθέσιμο σε: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργό, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι.
«Η επέκταση του ΔΕΗ Fiber σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε αξιόπιστο και προσιτό internet υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με σταθερά βήματα, συνεχίζουμε να διευρύνουμε τη διαθεσιμότητα του FTTH μέχρι το σπίτι, αξιοποιώντας ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών στη χώρα, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εμπειρία συνδεσιμότητας που αξίζουν», δήλωσε ο Γιώργος Καρακούσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ.
Το ΔΕΗ Fiber είναι συνολικά διαθέσιμο σε 41 περιοχές και σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά και επαγγελματίες πανελλαδικά, ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα στο σπίτι ή τον επαγγελματικό τους χώρο και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα www.dei.gr/fiber, τηλεφωνικά δωρεάν στο 800-500-3870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.
Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, από € 17,90 τον μήνα και δωρεάν εγκατάσταση
Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet onlyπρογ
|
Πρόγραμμα
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Ταχύτητα
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Ταχύτητα Upload
|
Μηνιαία
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ΔΕΗ Fiber 500 Mbps
|
500 Mbps
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250 Mbps
|
€ 17,90
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ΔΕΗ Fiber 1 Gbps
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1 Gbps
|
500 Mbps
|
€ 19,90
|
ΔΕΗ Fiber 2,5 Gbps
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2,5 Gbps
|
1,25 Gbps
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€ 52,90
Με τρεις ξεκάθαρες επιλογές το ΔΕΗ Fiber προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης στην αγορά.
Τι κάνει το ΔΕΗ Fiber να ξεχωρίζει
Το ΔΕΗ Fiber προσφέρει μια εμπειρία σύνδεσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, συνδυάζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα και προηγμένη τεχνολογία. Με εγγυημένες ταχύτητες download/upload και
ΔΕΗ FiberGrid: Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα
Από 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) έχ
Με παρουσία ήδη σε συνολικά 82 περιοχές (
Το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με αρχιτεκτονική 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη, διασφαλίζοντας πολύ υψηλές ταχύτητες έως 10 Gbps και δυνατότητα απεριόριστης μελλοντικής επεκτασιμότητας.
Με αποκλειστική οπτική ίνα ανά συνδρομητή μέχρι το σημείο συγκέντρωσης (καμπίνα), το δίκτυό της FiberGrid φέρνει το μέλλον σήμερα με ταχύτητες κορυφής, απόλυτη αξιοπιστία και απεριόριστες δυνατότητες για κάθε ψηφιακή ανάγκη.
Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid διατίθεται σ