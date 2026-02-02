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ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ με 100% οπτική ίνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:03 - 02 Φεβ 2026

ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ με 100% οπτική ίνα

Reporter.gr Newsroom
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Νέες περιοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, καθώς και τα Τρίκαλα, η Βέροια, η Κοζάνη και η Κόρινθος έχουν πλέον πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες internet 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps μετο ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), για ιδιώτες και επαγγελματίες. 

Με εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και τιμές που ξεκινούν για όλους από 17,90 ευρώ/μήνα, το ΔΕΗ Fiber αξιοποιεί το υπερσύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο FTTH δίκτυο στην Ελλάδα - το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ Fibergrid και αλλάζει την εμπειρία σύνδεσης στο internet.

Το ΔΕΗ Fiber, το FTTH internet από τη ΔΕΗ, είναι διαθέσιμο σε 24 νέες περιοχές. Αναλυτικά:

  • Αττική: Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη
  • Θεσσαλονίκη: Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό, Πεύκα
  • Κόρινθος, Τρίκαλα, Βέροια, Κοζάνη

Ήδη διαθέσιμο σε: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργό, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι.

«Η επέκταση του ΔΕΗ Fiber σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε αξιόπιστο και προσιτό internet υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με σταθερά βήματα, συνεχίζουμε να διευρύνουμε τη διαθεσιμότητα του FTTH μέχρι το σπίτι, αξιοποιώντας ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών στη χώρα, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εμπειρία συνδεσιμότητας που αξίζουν», δήλωσε ο Γιώργος Καρακούσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ.

Το ΔΕΗ Fiber είναι συνολικά διαθέσιμο σε 41 περιοχές και σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά και επαγγελματίες πανελλαδικά, ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα στο σπίτι ή τον επαγγελματικό τους χώρο και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα www.dei.gr/fiber, τηλεφωνικά δωρεάν στο 800-500-3870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, από € 17,90 τον μήνα και δωρεάν εγκατάσταση

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet onlyπρογράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και προσιτές τιμές για όλους χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις.

Πρόγραμμα

Ταχύτητα
Download

Ταχύτητα Upload

Μηνιαία
Τιμή

ΔΕΗ Fiber 500 Mbps

500 Mbps

250 Mbps

€ 17,90

ΔΕΗ Fiber 1 Gbps

1 Gbps

500 Mbps

€ 19,90

ΔΕΗ Fiber 2,5 Gbps

2,5 Gbps

1,25 Gbps

€ 52,90

Με τρεις ξεκάθαρες επιλογές το ΔΕΗ Fiber προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης στην αγορά.

Τι κάνει το ΔΕΗ Fiber να ξεχωρίζει

Το ΔΕΗ Fiber προσφέρει μια εμπειρία σύνδεσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, συνδυάζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα και προηγμένη τεχνολογία. Με εγγυημένες ταχύτητες download/upload και αναλογία 2:1, δωρεάν εγκατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό, δωρεάν Routerτελευταίας τεχνολογίας Wi-Fi 6, ενημέρωση σε όλα τα στάδια εγκατάστασης και εξυπηρέτηση από αποκλειστική γραμμή, το ΔΕΗ Fiber είναι η απόλυτη εμπειρία οπτικών ινών στο σπίτι για όλες τις ψηφιακές ανάγκες.

ΔΕΗ FiberGrid: Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

Από 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) έχει περάσει -μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια- το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid, εκ των οποίων περισσότερα από 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready forservice), γεγονός που καθιστά το δίκτυο οπτικών ινών της θυγατρικής της ΔΕΗ, το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα.

Με παρουσία ήδη σε συνολικά 82 περιοχές (διαθέσιμες και υπό κατασκευή), η επέκταση του δικτύου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του δικτύου FTTH της ΔΕΗ FiberGrid προβλέπει το δίκτυο να φτάσει σε 3,8 εκατ.νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2028. Η κατασκευή του δικτύου προχωρά δυναμικά, εντάσσοντας συνεχώς νέες πόλεις και δήμους, ενισχύοντας την προσβασιμότητα σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε ολόκληρη τη χώρα.

Το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με αρχιτεκτονική 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη, διασφαλίζοντας πολύ υψηλές ταχύτητες έως 10 Gbps και δυνατότητα απεριόριστης μελλοντικής επεκτασιμότητας.

Με αποκλειστική οπτική ίνα ανά συνδρομητή μέχρι το σημείο συγκέντρωσης (καμπίνα), το δίκτυό της FiberGrid φέρνει το μέλλον σήμερα με ταχύτητες κορυφής, απόλυτη αξιοπιστία και απεριόριστες δυνατότητες για κάθε ψηφιακή ανάγκη.

Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid διατίθεται σε επίπεδο χονδρικής με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στη διάθεση χονδρικής υπηρεσίας μέσω bitstream με ταχύτητες 300 Mbps, 500Mbps, 1 Gbps, 2,5Gbps με Downstream/ Upstream ratio 2:1. Ο δεύτερος αφορά στη διάθεση χονδρικής υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να προσφέρουν προσαρμοσμένες λύσεις λιανικής στους τελικούς πελάτες τους.

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