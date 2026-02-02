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Η Ελλάδα έσπασε ρεκόρ στις εξαγωγές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2025
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:04 - 02 Φεβ 2026

Η Ελλάδα έσπασε ρεκόρ στις εξαγωγές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα σημείωσε ιστορικό υψηλό το 2025 τόσο στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, όπως προκύπτει από ανάλυση του Green Tank.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) βρίσκονται πλέον στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής, παράγοντας 26,381 GWh και καλύπτοντας το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας ζήτησης. Παράλληλα, οι καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασαν για πρώτη φορά το «φράγμα» των 3 TWh, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη σταδιακή στροφή της χώρας προς πιο βιώσιμες μορφές ενέργειας και τη δυνατότητα της Ελλάδας να διαδραματίσει ρόλο ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

- Οι καθαρές εξαγωγές της χώρας έσπασαν το «φράγμα» των 3 TWh (3,010 GWh) για όλο το 2025, ξεπερνώντας τις καθαρές εξαγωγές του 2024 (307 GWh) κατά σχεδόν 10 φορές.

Η χώρα ήταν καθαρά εξαγωγική 11 από τους 12 μήνες, ενώ το 2024 ήταν εξαγωγική 5 από τους 12 μήνες. Εξαίρεση στον καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα του 2025 αποτέλεσε ο μήνας Απρίλιος όταν είχε διακοπεί η διασύνδεση με την Ιταλία.

-Το 2025, οι ΑΠΕ ήταν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 26,381 GWh αθροιστικά σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Παρά το υψηλό ρεκόρ, η αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής των ΑΠΕ εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, αφού το 2025 η αύξηση σε σχέση με το 2024 ήταν 3,9%, ενώ τα προηγούμενα 6 έτη η παραγωγή των ΑΠΕ αυξανόταν κατά μέσο όρο 15% κάθε χρόνο.

Στη δεύτερη θέση της ηλεκτροπαραγωγής για το 2025 βρέθηκε το ορυκτό αέριο με 23,338 GWh και ιστορικό ρεκόρ, ενώ σε σχέση με το 2024 είχε αύξηση 9,4%.

Στην τρίτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής για το 2025 μετά τις ΑΠΕ και το αέριο, βρέθηκε το πετρέλαιο με 3,659 GWh, μειωμένο κατά 5,2% σε σχέση με πέρυσι. Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 3,387 GWh και τη χαμηλότερη ετήσια ηλεκτροπαραγωγή των τελευταίων 5 ετών, 2,7% χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του 2024. Την τελευταία θέση κατατάσσεται ο λιγνίτης με 2,723 GWh και τη χαμηλότερη παραγωγή ιστορικά, 15,9% λιγότερη σε σχέση με το 2024.

Από την πλευρά της ζήτησης, η εικόνα έχει ως εξής:

- Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 ήταν 56,494 GWh, μειωμένη κατά 0,9% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε κατά 2,1%, φτάνοντας τις 59,503 GWh και σε ιστορικό υψηλό γεγονός που σχετίζεται και με το ιστορικό υψηλό των εξαγωγών για το έτος.

- Οι ΑΠΕ κάλυψαν το μεγαλύτερο μερίδιο της ζήτησης του 2025 (46,7%), καταγράφοντας και το υψηλότερο μερίδιο ιστορικά. Ακολούθησε το ορυκτό αέριο καλύπτοντας 41,3% της ετήσιας ζήτησης, και το υψηλότερο μερίδιο ιστορικά. Το μερίδιο του αερίου στην κάλυψη της ζήτησης είναι σε άνοδο τα τελευταία δύο χρόνια, αφού έχει αυξηθεί από 29,1% το 2023 σε 37,4% το 2024, και σε 41,3% το 2025.

- Τρίτο βρέθηκε το πετρέλαιο με μερίδιο 6,5% στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης του 2025, και περισσότερο από 90% στην κάλυψη της ζήτησης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

- Στην προτελευταία θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με μερίδιο 6%, οριακά αμετάβλητο σε σχέση με το μερίδιο του 2024 (6,1%). Στην τελευταία θέση ήταν ο λιγνίτης καλύπτοντας 4,8% της ζήτησης του 2025, και καταγράφοντας το χαμηλότερο μερίδιο ιστορικά.

Τέλος οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, αθροιστικά για το 2025 οι έφτασαν τις 483, ποσότητα υπερδιπλάσια από το 2024 (186 ώρες).

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