Μανιάτης: Να μην εκδιωχθούν ξανά εγκατεστημένοι ενεργειακοί κολοσσοί όπως την περίοδο 2021-2022

Σημαντική χαρακτήρισε την υπογραφή των συμβάσεων ερευνών με τη Chevron για τα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου ο πρώην Υπουργός Ενέργειας και νυν Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, προβάλλοντας ταυτόχρονα την ανάγκη η χώρα να γίνει ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανάρτηση του κ. Μανιάτη στο Facebook:

«Σημαντική ασφαλώς στιγμή η σημερινή υπογραφή των συμβάσεων ερευνών με τη CHEVRON, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Όμως, για να μην ξεχνάμε: ελπίζω να μην επαναλάβει ο πρωθυπουργός δηλώσεις όπως αυτή στον ΟΗΕ «το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα, που χάνει την αξία του», ούτε να διώξουν από τη χώρα εγκατεστημένους ενεργειακούς κολοσσούς, όπως έγινε το 2021-2022, με τη γαλλική TOTAL και την ισπανική REPSOL.

Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014, πάνω στον οποίο βασίζεται και η σημερινή σύμβαση, όπως φαίνεται και από το χάρτη που δημοσιεύει η ίδια η κυβέρνηση.

Η χώρα μπορεί και πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου».