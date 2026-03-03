ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η αιολική ενέργεια εξασφαλίζει σταθερές τιμές και μειώνει τις δημόσιες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:43 - 03 Μαρ 2026

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η αιολική ενέργεια εξασφαλίζει σταθερές τιμές και μειώνει τις δημόσιες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αιολική ενέργεια αναδείχθηκε σε κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής κατά την εσπερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ, με επιστήμονες και στελέχη να υπογραμμίζουν τον ρόλο της στη μείωση εκπομπών και τιμών.

Αναλυτικότερα:

Η πολιτική για την προστασία του κλίματος είναι πλέον η βασική κοινωνική πολιτική, διότι συνεισφέρει σε τέσσερις άξονες:

1. εξασφαλίζει φθηνή ενέργεια με σταθερό κόστος,
2. βελτιώνει την ποιότητα ζωής χάρη στον καθαρό αέρα και τη μείωση του θορύβου,
3. μειώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που είναι εντονότερες για τα χαμηλά εισοδήματα,
4. μειώνει τις δημόσιες επιδοτήσεις στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, και οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να διατεθούν για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών με σκοπό την μόνιμη καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας.

Κρίσιμη ψηφίδα της συνολικής κλιματικής πολιτικής είναι η αιολική ενέργεια, που έτσι γίνεται αποτελεσματικός σύμμαχος και αρωγός της κοινωνίας.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από την Εσπερίδα που οργάνωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec. Σε μια υψηλής ποιότητας συζήτηση στελέχη και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη συζήτησαν με θέμα: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα».

- Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η κα Μάγια Περέρα, Νομικός, Διευθύντρια Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (European Environmental Bureau). Η κα Περέρα έδωσε μια συνολική επισκόπηση των τελευταίων θεσμικών και πολιτικών εξελίξεων για την ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι υπάρχουν κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ, κάτι που είναι ανησυχητικό.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, παρατήρησε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Όμως, κράτη-μέλη της ΕΕ φαίνεται να ταλαντεύονται μεταξύ αφενός της ταχείας υιοθέτησης των ανανεώσιμων και του εξηλεκτρισμού, κατά το πρότυπο της Κίνας, και αφετέρου του μοντέλου των Ηνωμένων Πολιτειών που προωθεί εκ νέου και πιο έντονα τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ —οι οποίες είναι σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου και αερίου— η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ακόμη περισσότερο και από την Κίνα. Επομένως, τόσο οι οικονομικοί όσο και οι γεωπολιτικοί παράγοντες καθιστούν τη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τη σαφή επιλογή για την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Αλέξανδρος Κουλίδης, Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Στέλεχος ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ, μίλησε για τον Κλιματικό Νόμο που είναι δεσμευτικός από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για τις εθνικές κυβερνήσεις και το πώς αυτές έχουν ενσωματωθεί στον ελληνικό νόμο. Η εισήγηση αποσαφήνισε τη δικαιολογητική βάση της κλιματικής πολιτικής διότι έδωσε έμφαση στους πολλαπλούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους που επιδιώκει.

Ήδη, οι ευρωπαϊκές και άλλες δυτικές κοινωνίες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έχουν επιτύχει την οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών. Η αποσύζευξη αυτή (decoupling) αποδεικνύει ότι η κλιματική πολιτική συμβαδίζει με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει από την πολύ μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται για την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Στο ρόλο των δρόμων και των άλλων υποδομών των αιολικών πάρκων στη δασοπροστασία και τη πυρόσβεση αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Επιπυραγός κ. Αντώνης Κούκουζας, Καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία και Πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.). Τα αιολικά πάρκα μπορεί να είναι μόνιμοι φρουροί του δάσους, να αξιοποιούνται από τις αρχές για την ενεργητική διαχείριση των δασών, και να προσφέρουν εξαιρετικά σημεία προληπτικής επιτήρησης και τήλε-επιτήρησης των γύρω δασών για τον έγκαιρο εντοπισμό των εστιών πυρκαγιάς όπως και χώρους έγκαιρης επέμβασης και συντονισμού των δυνάμεων.

Επιπλέον στην ομιλία του ο Πρόεδρος των Πτυχιούχων Αξιωματικών & Υπαξιωματικών της Πυροσβεστικής, απόκρουσε με σαφήνεια τα fake news που συνδέουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες.

Στη δική του εισήγηση ο κ. Νίκος Μάντζαρης, Επικεφαλής Αναλυτής Πολιτικής και Συνιδρυτής του Green Tank, παρουσίασε τα πιο πρόσφατα δεδομένα για την ενέργεια και το κλίμα στην Ελλάδα και τις επιλογές πολιτικής που διανοίγονται για το μέλλον.

Τα τελευταία 15 χρόνια η Ελλάδα έχει διαγράψει μια εξαιρετικά θετική πορεία μείωσης των εκπομπών από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Όμως τα τελευταία τρία χρόνια η πορεία αυτή έχει πάψει και οι εκπομπές έχουν σταθεροποιηθεί αντί να μειώνονται. Έτσι το 2025 οι εκπομπές ήταν 55% περισσότερες από τον δεσμευτικό στόχο του εθνικού κλιματικού νόμου. Η υστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι την τελευταία τριετία δεν έχει αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό που παραμένει λίγο πάνω από το 50%, ενώ αντίθετα έχει αυξηθεί η παραγωγή από αέριο και άρα οι εκπομπές από αυτό.

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται και με τις υψηλές τιμές ενέργειας στην χονδρική αγορά. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αποδεικνύει ότι υψηλές τιμές εμφανίζονται όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή ρεύματος από αέριο. Αντίθετα, τα αιολικά πάρκα και γενικά οι ανανεώσιμες ρίχνουν τις τιμές. Η μείωση αυτή ωφελεί τους καταναλωτές αφορούν αντανακλάται τελικά στις τιμές της λιανικής αγοράς.

Το ζητούμενο φυσικά είναι το όφελος αυτό να καταλήγει στους καταναλωτές ακόμα μια πιο άμεσα, αυτούσιο και με διαφάνεια.

Ο κ. Ανδρέας Βλαμάκης, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, παρουσίασε τα δεδομένα που ξέρουμε με βεβαιότητα για την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και τις εκτιμήσεις για το μέλλον. Όπως χαρακτηριστικά είπε «ουσιαστικά ο άνθρωπος διεξάγει το μεγαλύτερο γεωλογικό πείραμα στην ιστορία του πλανήτη»: ενώ οι φυσικές ανταλλαγές CO2 μεταξύ ατμόσφαιρας και της γης ήταν και είναι αμφίδρομες και σχετικά ισορροπημένες, πλέον ο άνθρωπος προσθέτει στην ατμόσφαιρα 42 GtCO₂ κάθε έτος. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας κατά 1,4 °C σε σχέση με το 1850-1900. Η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη εάν οι ωκεανοί δεν απορροφούσαν το 90% της επιπλέον θερμότητας λόγω κλιματικής αλλαγής. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε «αποθηκεύσει» στους ωκεανούς επιπλέον ενέργεια τάξης μεγέθους ίσης με 100 εκατ. βόμβες σαν της Χιροσίμα.

Με στοιχεία από την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της IPCC, ο κ. Βλαμάκης έδειξε ότι τα αιολικά πάρκα είναι από τις πιο φθηνές και πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς διέλυσε ο Τραμπ τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν – Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Πώς διέλυσε ο Τραμπ τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν – Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή

Ποιος κερδίζει στο ουκρανικό μέτωπο από την κρίση στο Ιράν
Ειδήσεις

Ποιος κερδίζει στο ουκρανικό μέτωπο από την κρίση στο Ιράν

Η «γεωγραφία» των Ιρανικών επιθέσεων: Πού και με τι επιτέθηκαν οι Ιρανοί στις πρώτες ημέρες του πολέμου
Ειδήσεις

Η «γεωγραφία» των Ιρανικών επιθέσεων: Πού και με τι επιτέθηκαν οι Ιρανοί στις πρώτες ημέρες του πολέμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030
Επιχειρήσεις

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

ΕΒΕΠ: Τα Ποσειδώνια διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

ΕΒΕΠ: Τα Ποσειδώνια διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ