Δεν σχεδιάζει παρέμβαση στις ενεργειακές αγορές η ΕΕ παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή

Η Ευρώπη δεν σχεδιάζει να παρέμβει προς το παρόν στις ενεργειακές αγορές. Αυτό ήταν το μήνυμα του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκεσεν σε συνέντευξή του στο Bloomberg σήμερα, επαναλαμβάνοντας τη θέση της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Δεν βρισκόμαστε κοντά στα επίπεδα κρίσης που είχαμε το 2022», δήλωσε ο Γιόργκεσεν, αναφερόμενος στην αναταραχή που έπληξε την Ευρώπη μετά τη γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ακόμη κι αν η ΕΕ επηρεαστεί από τη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές, η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας «μας έχει φέρει σε καλύτερη θέση», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η Ένωση εξαρτάται πλέον κυρίως από τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από τον Κόλπο για τις ενεργειακές της εισαγωγές.

Ο επικεφαλής της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ μίλησε μετά από συνάντηση για τις τιμές της ενέργειας που συγκάλεσε νωρίτερα σήμερα η Πρόεδρος της European Commission, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg, η εκτελεστική αρχή της ΕΕ ενημέρωσε χθες την ειδικά συγκληθείσα Ομάδα Δράσης της Ενεργειακής Ένωσης ότι δεν υπάρχει λόγος να αποδεσμευθούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, σημειώνοντας ότι τα κράτη-μέλη διαθέτουν αποθέματα που καλύπτουν περίπου 90 ημέρες κατανάλωσης.

Παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία, η πιθανότητα εκτίναξης του ενεργειακού κόστους προκαλεί ανησυχία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

Η τιμή του πετρελαίου Brent crude oil αυξήθηκε σήμερα, καθώς το Qatar δήλωσε ότι δεν θα επαναλάβει την παραγωγή του αν δεν υπάρξει πλήρης παύση των εχθροπραξιών. Ταυτόχρονα, ναυτιλιακοί κολοσσοί όπως η Maersk αναστέλλουν δρομολόγια μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς ο αντίκτυπος του πολέμου ταράζει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το υψηλό ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είχε ήδη ανέβει ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα και αναμένεται να συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ αργότερα μέσα στον μήνα. Η φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Αντόνιο Κόστα, θα έχουν τη Δευτέρα τηλεδιάσκεψη με ηγέτες χωρών του Κόλπου.

Ο Γιόργκεσεν σχολίασε επίσης την απόφαση των United States, που ελήφθη χθες το βράδυ, να επιτρέψουν προσωρινά στην Ινδία να αυξήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Για εμάς είναι πολύ σαφές — δεν επιθυμούμε να αγοράζουμε ρωσική ενέργεια», δήλωσε. «Αυτό που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πλήξουμε τη Ρωσία όσο το δυνατόν περισσότερο στα έσοδά της από την ενέργεια».