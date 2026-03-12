ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:30 - 12 Μαρ 2026

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Petroleum, προχώρησε σε δωρεά προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής  στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αντικαταστάθηκε κρίσιμος μηχανογραφικός εξοπλισμός με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος.

Με τη συγκεκριμένη αναβάθμιση βελτιώνεται η διασύνδεση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας τον συντονισμό με την κεντρική διοίκηση, ενώ θωρακίζονται και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, ενισχύεται η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου.

Η τελετή παράδοσης του νέου ψηφιακού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια και του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέα Σιάμισιη.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος ΛΣ Τρύφων Κοντιζάς, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης, ο Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αντιπλοίαρχος ΛΣ Ευάγγελος Αγγελής και, από την HELLENiQ ENERGY, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ κ. Σπύρος Γκίκας, ο Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Λεωνίδας Κωβαίος, καθώς και ο Διευθυντής Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων κ. Κώστας Αρβανίτης.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε την HELLENiQ ENERGY για την ευγενική κίνηση προσφοράς στο Υπουργείο, προκειμένου να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στην επόμενη ημέρα της ψηφιακής εποχής. Οι υπηρεσιακές μας ανάγκες συνεχώς αυξάνονται και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι προσηλωμένο στο καθήκον: στην αστυνόμευση της ΑΟΖ, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και στη φύλαξη θαλάσσιων πάρκων γύρω από τα FSRU, των γεωτρήσεών μας, καθώς και στην πόντιση και την ασφάλεια των καλωδίων. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα και όταν απαιτούνται άμεσες λύσεις απευθυνόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, του οποίου η συμβολή σε κρίσιμους τομείς πρέπει να αναγνωρίζεται.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε:

«Ζούμε σε μια εποχή όπου η προηγμένη τεχνολογία και η κυβερνοασφάλεια έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών. Με τη δωρεά αυτή, θέλουμε να συμβάλουμε στη ριζική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε και τη δυνατότητα του Λιμενικού Σώματος να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις απαιτητικές και σύνθετες αποστολές, που αναλαμβάνουν καθημερινά τα μέλη του. Ως HELLENiQ ENERGY θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε θεσμούς που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία της χώρας, την ασφάλεια και την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας.»

Διαχρονική στήριξη της HELLENiQ ENERGY στο Λιμενικό Σώμα

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στήριξη της HELLENiQ ENERGY προς θεσμούς που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας η HELLENiQ ENERGY έχει υλοποιήσει σειρά ενεργειών ενίσχυσης των Λιμενικών Αρχών σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική της HELLENiQ Petroleum, όπως στη Θεσσαλονίκη και την Ελευσίνα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας και τη στήριξη υποδομών λιμεναρχείων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Ευπρόσδεκτο το Ιράν στο Μουντιάλ, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό για την ασφάλειά τους
Ειδήσεις

Τραμπ: Ευπρόσδεκτο το Ιράν στο Μουντιάλ, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό για την ασφάλειά τους

Το μεσανατολικό βύθισε ξανά το ΧΑ: «Βουτιά» 4,6% για τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Το μεσανατολικό βύθισε ξανά το ΧΑ: «Βουτιά» 4,6% για τις τράπεζες

Aegean: Οι προβλέψεις για το 2026 και τα «απόνερα» της Μέσης Ανατολής
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Aegean: Οι προβλέψεις για το 2026 και τα «απόνερα» της Μέσης Ανατολής

Ένα event γεμάτο δράση, gaming και… υψηλές ταχύτητες στην Πάτρα με την «υπογραφή» της Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ένα event γεμάτο δράση, gaming και… υψηλές ταχύτητες στην Πάτρα με την «υπογραφή» της Allwyn 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Υπουργείο Ναυτιλίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023
Ναυτιλία

Υπουργείο Ναυτιλίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Τουρκία: Απόρριψη της έκθεσης της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:39

CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Εργασιακά
17/06/2026 - 18:05

Κεραμέως: Μετά από 15 χρόνια υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κλάδο των τροφίμων

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 17:59

Attica: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Ακίνητα
17/06/2026 - 17:50

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 17:23

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:14

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:10

Η METLEN παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη»: Το σύγχρονο 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:04

Στη «δίνη» του καύσωνα η Γαλλία - Προειδοποίηση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 16:51

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Ακίνητα
17/06/2026 - 16:50

Χατζηδάκης από το Ελληνικό: Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 16:43

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:40

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ