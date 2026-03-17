Την εκτίμηση ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο "Greek Energy: The New Era" που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα.
21:05 - 17 Μαρ 2026
Σιάμισιης (Helleniq Energy): Πυλώνας για ανθεκτικότητα είναι οι επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας
Την εκτίμηση ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο "Greek Energy: The New Era" που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα.
Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 00:12