Σιάμισιης (Helleniq Energy): Πυλώνας για ανθεκτικότητα είναι οι επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:05 - 17 Μαρ 2026

Σιάμισιης (Helleniq Energy): Πυλώνας για ανθεκτικότητα είναι οι επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο "Greek Energy: The New Era" που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα.

Την εκτίμηση ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο "Greek Energy: The New Era" που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 00:12
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