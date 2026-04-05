Τα φωτοβολταϊκά συγκρατούν τις αυξήσεις στο ρεύμα

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου στο Ιράν καθιστά ζωτικής σημασίας την ενίσχυση των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε όλη την Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα.

Η ΕΕ έχει διακόψει την εισαγωγή του φθηνότερου ρωσικού φυσικού αερίου στο πλαίσιο των κυρώσεων για τον πόλεμο με την Ουκρανία και θεωρούσε ότι η ενεργειακή της επάρκεια και ασφάλεια είναι ικανοποιητική από εισαγωγές φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και από τις χώρες του Κόλπου, κυρίως το Κατάρ. Όμως ο πόλεμος στο Ιράν καθιστά αναξιόπιστες αυτές, τις πολύ ακριβότερες από το ρωσικό αέριο, πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Πέραν της αύξησης του κόστους μεταφοράς LNG με τα καράβια - λόγω κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ- υπάρχει και πρόβλημα επάρκειας.

Ακόμη όμως κι αν άνοιγαν τα Στενά και τα ναύλα έπεφταν, κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι υποδομές παραγωγής, υγροποίησης και φόρτωσης στο Κατάρ και σε όλες τις χώρες του Κόλπου. Είναι βέβαιο ότι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τους ιρανικούς βομβαρδισμούς, αλλά ακόμη κανείς δεν ξέρει πόσο μεγάλες είναι αυτές οι ζημιές.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε προχθές ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να φθάσει ακόμη και πάνω από το 6% στην ΕΕ, εφόσον οι ζημιές είναι μεγάλες. Σε κάθε περίπτωση, είπε, η καταστροφή των υποδομών απαιτεί πολλά δισ επενδύσεων και τουλάχιστον κάποια χρόνια για να ξαναφτάσουν στην παραγωγική δυνατότητα που είχαν προ του πολέμου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μόνες αξιόπιστες πηγές ενέργειας είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου ευτυχώς, στην Ελλάδα έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια.

Η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ σε χώρες όπως η Ισπανία έχει συγκρατήσει την αύξηση των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά που προέρχεται από την αύξηση της τιμής του Φυσικού Αερίου. Στον αντίποδα βρίσκεται η αγορά της Ιταλίας που έχει μικρή διείσδυση σε ΑΠΕ και μεγάλη συμμετοχή θερμικών μονάδων στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Στην Ελλάδα αναμένεται η ηλέκτριση μερικών χιλιάδων MW από Φωτοβολταϊκά, μέσα στο επόμενο διάστημα των 3 μηνών. Αυτά θα υψώσουν μια ασπίδα προστασίας στις τιμές της αγοράς και θα απορροφήσουν μέρος της κρίσης. Έτσι αναμένεται ότι το δεύτερο τρίμηνο του έτους, θα είναι σε συγκρατημένο επίπεδο τιμών, αρκεί βέβαια να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση των τιμών Φυσικού Αερίου από τα σημερινά επίπεδα των 50€/MWh.

Καθώς όμως οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες, αν οι τιμές του αερίου ξεπεράσουν τα 50 Ευρώ /MWh ή οι τιμές του ρεύματος τα 110-120 Ευρώ/ MWh, θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση του κράτους με ενισχύσεις, όπως είχε γίνει και κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.