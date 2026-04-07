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ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:38 - 07 Απρ 2026

ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ - «Μετασχηματίζοντας την Ενεργειακή Τιμολόγηση: Από την Ενιαία στη Δυναμική Προσέγγιση», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Το έργο ΜΕΤΕΝ υλοποιείται με αντικείμενο την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές, που θα επιτρέπει την προσαρμογή της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με τη ζήτηση, το κόστος παραγωγής και το προφίλ κατανάλωσης.

Το έργο, διάρκειας 13 μηνών, αποτελεί μια από τις πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές δυναμικής τιμολόγησης στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα και στη μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη αναπτυχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται μαθηματικά μοντέλα βελτιστοποίησης και τεχνικές μηχανικής μάθησης για την ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης και την υποστήριξη της δυναμικής τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε οικιακούς καταναλωτές, η συλλογή και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και η ανάπτυξη διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κατανάλωσή τους.

Η ΔΕΗ έχει ενεργό ρόλο στη διερεύνηση των αναγκών και των προκλήσεων που συνδέονται με τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και υλοποίησε ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις ειδικών του ενεργειακού τομέα, συμβάλλοντας στην αποτύπωση κρίσιμων ζητημάτων όπως η ανάγκη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου, οι τεχνολογικές προϋποθέσεις εφαρμογής, καθώς και η σημασία της ενημέρωσης και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει την ευθύνη για την επιλογή του δείγματος των οικιακών καταναλωτών που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό του μηχανισμού κινήτρων που θα ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή τους. Επιπλέον, συντονίζει την πιλοτική φάση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, της ενημέρωσης των συμμετεχόντων και της επιχειρησιακής παρακολούθησης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με τη συμμετοχή της στο έργο ΜΕΤΕΝ, η ΔΕΗ ενισχύει τον ρόλο της ως πρωτοπόρου παρόχου στη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και η ανάπτυξη ευέλικτων τιμολογιακών προϊόντων. Η συμμετοχή στο έργο εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων ενεργειακών λύσεων, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της σε έναν σύγχρονο Powertech Όμιλο.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Meazon Α.Ε. Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

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