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Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας: «Σήμα» για τον εξηλεκτρισμό – Σχέδιο 10 σημείων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:03 - 21 Απρ 2026

Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας: «Σήμα» για τον εξηλεκτρισμό – Σχέδιο 10 σημείων

Reporter.gr Newsroom
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Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας συγκεντρώνεται αυτή την εβδομάδα στην Μαδρίτη στο ετήσιο συνέδριο της WindEurope, σε μια στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις υπενθυμίζουν με βάση ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η μετάβαση σε εγχώρια, καθαρή ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα.  

Όπως τονίζεται, η Ευρώπη έχει ήδη λάβει σημαντικές αποφάσεις, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν αναπτυχθεί ραγδαία. Μόνο το 2025, ο αιολικός κλάδος οριστικοποίησε επενδύσεις 45 δισ. ευρώ για νέα αιολικά πάρκα. Σήμερα, η αιολική ενέργεια καλύπτει το 20% της ηλεκτρικής κατανάλωσης στην Ευρώπη, και στηρίζει 440.000 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.

Όμως, παρά τη σημαντική πρόοδο, η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει ακόμη λιγότερο από το 25% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός που συνιστά διαρκή κίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια. Η διαθεσιμότητα άφθονης, εγχώριας και οικονομικά προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια, την πολιτική εμπιστοσύνη και την προσέλκυση επενδύσεων.

Σχέδιο δέκα (10) σημείων για την ενεργειακή αυτοπεποίθηση

Η ευρωπαϊκή ένωση αιολικής ενέργειας WindEurope καλεί τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τον εξηλεκτρισμό ως στρατηγική προτεραιότητα, υιοθετώντας άμεσα ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:

Ενίσχυση της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

  1. Επιτάχυνση αδειοδοτήσεων: αναγνώριση της αιολικής ενέργειας ως υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος και εφαρμογή για τους επόμενους 9 μήνες της σιωπηρής έγκρισης για ενδιάμεσα διοικητικά στάδια υπό τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας και της νομολογίας.
  2. Αποτελεσματικοί διαγωνισμοί για νέα αιολικά πάρκα: κατακύρωση τουλάχιστον του 80% των προσφορών και ορθός σχεδιασμός που αυξάνει τη συμμετοχή.
  3. Ανανέωση παλαιών αιολικών πάρκων: αύξηση της παραγωγής με λιγότερες ανεμογεννήτριες.

Σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση

  1. Προτεραιότητα στις ώριμες και στρατηγικές επενδύσεις και απομάκρυνση ανενεργών έργων από τις ουρές σύνδεσης.
  2. Επέκταση της βιομηχανικής βάσης εξοπλισμού δικτύων μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων.
  3. Πενταπλασιασμός της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για δίκτυα, και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Αύξηση της ζήτησης – η μετάβαση σε ηλεκτρισμό πρέπει να είναι εύκολη και προσιτή

  1. Μηδενικός ΦΠΑ σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά οχήματα.
  2. Κατά προτεραιότητα εξηλεκτρισμός βιομηχανικών διεργασιών χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας.
  3. Μόνιμη μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια – η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να είναι η φθηνότερη επιλογή.
  4. Απλοποίηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία που μεταβαίνει σε ανανεώσιμες πηγές μέσω συμβολαίων PPAs.
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