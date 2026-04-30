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Βουλή: Πράσινο φως στο νομοσχέδιο των ΑΠΕ - Παπασταύρου: «Τρέχει» αποθήκευση ενέργειας έως 1 GW
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23:39 - 30 Απρ 2026

Βουλή: Πράσινο φως στο νομοσχέδιο των ΑΠΕ - Παπασταύρου: «Τρέχει» αποθήκευση ενέργειας έως 1 GW

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε σήμερα (30/4) το βράδυ κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναμόρφωση του πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες και περιλαμβάνει ευρύτερες ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας, την περιβαλλοντική και δασική προστασία, καθώς και ζητήματα οργάνωσης του υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων.

Κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου έχει ως βασικό στόχο το «συμφέρον της πατρίδας και του πολίτη», τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

Αναφερόμενος στις βασικές κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης, στάθηκε στη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος μέσω εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, στην επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και στην ενίσχυση της λεγόμενης «ενεργειακής δημοκρατίας», με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κατοικίες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σαφέστερους κανόνες στις περιοχές Natura, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μόνιμων κατοίκων, ενώ αναφέρθηκε και στη γενικότερη στρατηγική ενεργειακής διαφοροποίησης και ασφάλειας.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται πλέον άμεσα με την εθνική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, μέσω των υφιστάμενων υποδομών και της ενεργειακής της πολιτικής, έχει αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας, σημειώνοντας ότι ο τομέας αυτός έχει μείνει πίσω. Όπως ανέφερε, η χώρα βρίσκεται σε φάση ταχείας εξέλιξης, με στόχο την αύξηση της ισχύος στα 100 MW το προσεχές διάστημα, στα 700 MW έως το τέλος του έτους και την υπέρβαση του 1 GW έως το 2027.

Για τον χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ, ο υπουργός σημείωσε ότι ολοκληρώνεται και θα παρουσιαστεί σύντομα, με στόχο να τεθούν σαφείς κανόνες για το πού και υπό ποιες προϋποθέσεις θα αναπτύσσονται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας, όπως τόνισε, τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα στον τομέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 23:47
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