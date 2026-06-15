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Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:38 - 15 Ιουν 2026

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

Reporter.gr Newsroom
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Enerwave διοργανώνει τη δράση Cinema Night, προσφέροντας στους πελάτες της εντελώς δωρεάν προβολές θερινού κινηματογράφου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η δράση υλοποιείται με το μήνυμα «Η Enerwave σε πάει θερινό σινεμά» και εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών επιβράβευσης των πελατών της εταιρείας.

Η έναρξη της δράσης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε δύο σημεία: στο Cine Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα και στο Village Cinemas Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω του myEnerwave app, με την συμμετοχή να περιλαμβάνει δωρεάν εισιτήριο, ποπ κορν, αναψυκτικό και ένα συμβολικό δώρο κατά την είσοδο.

Για πρώτη φορά φέτος, η δράση επεκτείνεται και στο ευρύ κοινό μέσω διαγωνισμών στα επίσημα social media της εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε μη πελάτες.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Enerwave συνεχίζει τις ενέργειες που ενισχύουν τη σχέση της με το κοινό, επιβραβεύοντας έμπρακτα τους πελάτες που την έχουν εμπιστευτεί.

Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.enerwave.gr/el/blog/draseis/dorean-therino-cinema-apo-tin-enerwave.

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