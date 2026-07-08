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Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:31 - 08 Ιουλ 2026

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Γιώργος Αλεξάκης
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Η αυξανόμενη σημασία της Αμφιτρίτης ως νέας ενεργειακής πύλης της χώρας αποτυπώθηκε στην τελευταία ετήσια δημοπρασία του ΔΕΣΦΑ για το προϊόν Route 2, όπου καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για τη δυναμικότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από το σημείο εισόδου του FSRU Αλεξανδρούπολης προς το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), την ελληνική αγορά και τις εξαγωγικές διαδρομές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Metlen και Enerwave εξασφάλισαν το σύνολο της διαθέσιμης χωρητικότητας των 9 GWh ημερησίως που διέθεσε ο ΔΕΣΦΑ στην τελευταία δημοπρασία, ενώ στη διαδικασία συμμετείχε και η ΔΕΠΑ χωρίς να κατορθώσει να αποκτήσει δυναμικότητα.

Η εικόνα της δημοπρασίας επιβεβαίωσε τη σημαντική ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η διαθέσιμη δυναμικότητα δεσμεύθηκε πλήρως έως το gas year 2034-2035, ενώ για τα επόμενα έτη έως το 2041 καλύφθηκε περίπου το 80% των προσφερόμενων ποσοτήτων. Μάλιστα, σε ορισμένες περιόδους η ζήτηση υπερέβη σημαντικά την προσφορά, οδηγώντας σε premium που έφθασε έως και το 44% πάνω από την τιμή εκκίνησης.

Η χθεσινή διαδικασία αφορούσε περιορισμένη ποσότητα, περίπου 9 GWh ημερησίως, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της μακροχρόνιας δυναμικότητας είχε ήδη διατεθεί σε προηγούμενες δημοπρασίες και έχει κατοχυρωθεί από τον ΗΡΩΝ και τη ΔΕΗ.

Η αγορά

Το έντονο ενδιαφέρον για την Αμφιτρίτη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται συνολικά η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση αυξήθηκε κατά 15,06%, φθάνοντας τις 43,09 TWh από 37,45 TWh ένα χρόνο νωρίτερα. Καταλυτικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισαν οι εξαγωγές, οι οποίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τις 8,72 TWh έναντι 2,86 TWh το αντίστοιχο διάστημα του 2025, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την αναβάθμιση της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο διακίνησης φυσικού αερίου.

Οι εισαγωγές

Οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,76%, στις 43,07 TWh. Η Ρεβυθούσα παρέμεινε η βασική πύλη εισόδου, καλύπτοντας το 43% των συνολικών εισαγωγών με 18,61 TWh, ενώ ιδιαίτερη δυναμική κατέγραψε και το FSRU Αλεξανδρούπολης. Μέσω της Αμφιτρίτης εισήχθησαν 3,46 TWh φυσικού αερίου, ποσότητα υπερτριπλάσια σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, στοιχείο που εξηγεί και το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον για τη μακροχρόνια δέσμευση δυναμικότητας στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Η εγχώρια κατανάλωση διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητη στις 34,37 TWh, με μικρή υποχώρηση της ζήτησης από την ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της κατανάλωσης στα δίκτυα διανομής, τη βιομηχανία και το CNG. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG, καλύπτοντας περίπου το 70% των ποσοτήτων που εκφορτώθηκαν στη Ρεβυθούσα.

Το ρωσικό αέριο

Ωστόσο, παρά την ισχυρή παρουσία του αμερικανικού LNG, το ρωσικό φυσικό αέριο εξακολουθεί να υπερέχει σε συνολικούς όρους. Μέσω του Σιδηροκάστρου εισήχθησαν 15,47 TWh κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 12,67 TWh αμερικανικού LNG. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τη διατήρηση των ρωσικών ροών κυρίως στο χαμηλότερο κόστος του αερίου αγωγού, σε σύγκριση με το LNG, το οποίο επιβαρύνεται με τις δαπάνες υγροποίησης, μεταφοράς και επαναεριοποίησης.

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