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ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για την συμμετοχή της στο Block 10
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:16 - 15 Ιουν 2026

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για την συμμετοχή της στο Block 10

Reporter.gr Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, στο ΥΠΕΝ σύσκεψη εργασίας, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα Δέσποινα Παληαρούτα, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελληνική Δημοκρατία, κα Kimberly Guilfoyle, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, o Διευθυντής Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της Chevron, κ. Andrew Deighan, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, καθώς και άλλα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι κ.κ. Παπασταύρου και Στεφάτος ενημέρωσαν τις δύο εταιρείες για την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών βημάτων/εγκρίσεων για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής στη Σύμβαση Μίσθωσης και την ανάληψη του ρόλου του εντολοδόχου (operator) στο Block 10 από την Chevron. Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας για τα επόμενα βήματα και το δυνητικό χρονοδιάγραμμα της συγκεκριμένης παραχώρησης.

Είχε προηγηθεί στις 28 Μαΐου το επίσημο αίτημα από τις εταιρείες Chevron και HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block 10), η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιονίου Πελάγους καθώς και για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron. Εξ άλλου, o εντολοδόχος είχε υποβάλει και αίτημα προς την ΕΔΕΥΕΠ για 15μηνη παράταση της 2ης Ερευνητικής Φάσης στο Block 10.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των αιτημάτων από το ΥΠΕΝ και την ΕΔΕΥΕΠ και την αντίστοιχη έγκριση της Άμεσης Ξένης Επένδυσης (FDI) από το Υπουργείο Εξωτερικών, ανοίγει και επίσημα ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης farm–in μεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης, η Chevron θα κατέχει το 70% της παραχώρησης και το ρόλο του εντολοδόχου, ενώ το ποσοστό της HELLENiQ ENERGY θα διαμορφωθεί στο 30%.

Επισημαίνεται ότι τα ερευνητικά προγράμματα για την 1η και 2η Ερευνητική Φάση του Βασικού Σταδίου Έρευνας στην παραχώρηση έχουν ολοκληρωθεί, με την διεξαγωγή γεωλογικών, γεωφυσικών και περιβαλλοντικών μελετών. Με την πρόσκτηση 1.210 χιλιομέτρων σεισμικών 2D το 2022, η διαθέσιμη βάση δεδομένων αρχικά αυξήθηκε κατά 40% και ακολούθησε για πρώτη φορά η πρόσκτηση 2.416 τετραγωνικών χιλιομέτρων σεισμικών 3D που καλύπτουν το 88% της παραχώρησης. Η νέα Κοινοπραξία θα αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα προκειμένου να αποφασίσει την είσοδό της στην 3η Ερευνητική Φάση που περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Chevron – HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές, νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, με το Block 10 να συνιστά την πέμπτη παραχώρηση στην οποία δραστηριοποιείται πλέον η Κοινοπραξία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron στο Block 10. Η συμμετοχή της Chevron, μίας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, σε πέμπτη κατά σειρά θαλάσσια περιοχή της χώρας για έρευνα υδρογονανθράκων, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων.

Μία αξιοποίηση που γίνεται με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Πατρίδας μας και τη δυνατότητα σημαντικής αύξησης των δημοσίων εσόδων.

Επιβεβαιώνεται, παράλληλα, η εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της Πατρίδας μας και στο σταθερό και αποτελεσματικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥΕΠ, καθώς και τους εκπροσώπους της Chevron και της HELLENiQ ENERGY για την άριστη συνεργασία, που μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σε χρόνο-ρεκόρ. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενεών».

Η Πρέσβης των ΗΠΑ, κα Kimberly Guilfoyle, σχολίασε: «Η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων της Ελλάδας, η οποία προωθείται μέσω συνεργασιών όπως αυτή μεταξύ της Chevron και της HELLENiQ ENERGY, με τη στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΕΔΕΥΕΠ, εμβαθύνει και ενισχύει την ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, επιταχύνει την ανάδειξη της Ελλάδας σε έναν δυναμικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και σε έναν στρατηγικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί απόδειξη ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι σύμμαχοί τους συνεργάζονται ως ένα, μπορούν να επιτυγχάνουν ουσιαστικά αποτελέσματα».

Από την πλευρά της Κοινοπραξίας, ο Διευθυντής Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της Chevron, κ. Andrew Deighan, ανέφερε: «Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη Chevron, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε τη δυναμική μας στην περιοχή της Μεσογείου, μια περιοχή στην οποία επιδιώκουμε να επεκτείνουμε και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων.

Μαζί με τον εταίρο μας, τη HELLENiQ ENERGY, και την Ελληνική Δημοκρατία, προσβλέπουμε στην αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στο Block 10, το οποίο βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα, υπό εξερεύνηση περιοχή.

Η Chevron διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της εμπειρίας και υποστήριξης από πλευράς του εταίρου μας, σε συνέργεια με τους δικούς μας πόρους και τεχνολογικές δυνατότητες, θα συμβάλλει στην προώθηση και αξιοποίηση νέων ενεργειακών πηγών στην περιοχή».

Ενώ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, συμπλήρωσε: «Η είσοδος της Chevron στο Block 10, συμπληρώνει την υφιστάμενη συνεργασία μας και ευθυγραμμίζει τα ποσοστά των δύο εταιριών σε όλα τα  blocks στο νότιο Ιόνιο, διαμορφώνοντας, έτσι, μια πολύ μεγαλύτερη ερευνητική περιοχή όπου συμμετέχουμε από κοινού. Η κινητικότητα και ευελιξία σε χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων και η δυνατότητα δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερες περιοχές, είναι κάτι που προσελκύει τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και επιτρέπει συνέργειες, αρχικά στην έρευνα και πιθανόν αργότερα στην ανάπτυξη.

Οι εργασίες που ήδη είχαμε ολοκληρώσει στο  Block 10 τα προηγούμενα χρόνια, επέτρεψαν την καλύτερη αξιολόγηση των προοπτικών και την είσοδο της  Chevron σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Η διαφοροποίηση του ποσοστού μας είναι κίνηση απόλυτα συμβατή με τη στρατηγική διαχείρισης των περιοχών έρευνας ως ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο, στο οποίο μπορούν και πρέπει να γίνονται αλλαγές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Η σταθερή στρατηγική και ουσιαστική δουλειά των τελευταίων ετών, αλλά και η ταχύτερη αντίδραση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους δυναμικές κινήσεις, που μόνο θετικά μπορούν να επηρεάσουν την Εταιρεία, τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα την περιοχή».

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, υπογράμμισε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων για την είσοδο της Chevron στο Block 10, σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών, αποτελεί μια ακόμα εξαιρετική διοικητική επίδοση και ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων. Οφείλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό, κ. Σταύρο Παπασταύρου, και το επιτελείο του Υπουργείου για την εξαιρετική συνεργασία τους που επέτρεψε αυτήν την πρωτοφανή σε ταχύτητα επίδοση. Καλωσορίζουμε τη Chevron που αναλαμβάνει ρόλο εντολοδόχου σε μία ακόμη ερευνητική παραχώρηση στην Ελλάδα, και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας με την Κοινοπραξία Chevron–HELLENiQ ENERGY για την επόμενη φάση εργασιών στο Block 10. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει ξανά την εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών επενδυτών στο υπεράκτιο δυναμικό της χώρας, και αναδεικνύει την ικανότητα της Ελληνικής Πολιτείας και των θεσμών της να υποστηρίζουν στρατηγικές επενδύσεις με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, και διαφάνεια».

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