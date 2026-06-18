ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν μικρή αύξηση την περασμένη εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας.

Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας ανήλθαν στις 226.000, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου, αυξημένες κατά 4.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το αποτέλεσμα ήταν οριακά υψηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν 225.000 αιτήσεις σύμφωνα με δημοσκόπηση της Dow Jones.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας — οι οποίες δημοσιεύονται με καθυστέρηση μίας εβδομάδας — αυξήθηκαν ελαφρά στα 1,81 εκατομμύρια.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή της Φιλαδέλφειας έδειξαν βελτίωση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη τον Ιούνιο, σύμφωνα με την τοπική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve Bank of Philadelphia).

Ο δείκτης μεταποίησης της Philadelphia Fed διαμορφώθηκε στις 10,3 μονάδες τον Ιούνιο, από -0,4 μονάδες τον Μάιο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη της Wall Street για άνοδο στις 9,8 μονάδες.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στην αγορά εργασίας του κλάδου, καθώς ο δείκτης απασχόλησης εκτινάχθηκε στις 7,9 μονάδες από -2,8 τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια στιγμή, οι δείκτες τιμών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι.

Σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν επίσης οι νέες παραγγελίες, οι ανεκτέλεστες παραγγελίες και οι αποστολές προϊόντων, υποδηλώνοντας ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζει να ανακάμπτει με σταθερό ρυθμό.