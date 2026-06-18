ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Ειδήσεις
15:57 - 18 Ιουν 2026

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα δίνοντας νέα πνοή στον κοινωνικό διάλογο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της επίτευξης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, ανέδειξε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Roxana Mînzatu στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με θέμα «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας για τις Συλλογικές Συμβάσεις: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».

Η κα Mînzatu δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «Η υπογραφή της τριμερούς Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας στην Ελλάδα τον περασμένο Νοέμβριο, είναι μια στιγμή ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης η οποία ήταν αναγκαία, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει έναν σημαντικό αριθμό προκλήσεων» προσθέτοντας μάλιστα ότι «ο κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη χρειάζεται στιγμές σαν αυτή, όπου μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση και να δούμε τι είναι εφικτό όταν ο κοινωνικός διάλογος λειτουργεί».

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως συμμετείχε σε συζήτηση υψηλού επιπέδου μαζί με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Roxana Mînzatu, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Séamus Boland.

Κατά την τοποθέτησή της, η κα Κεραμέως παρουσίασε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, η απασχόληση και οι μισθοί ακολουθούν ανοδική πορεία, ενώ περισσότεροι από 470.000 Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουν επιστρέψει στη χώρα.

Παρά τη συνολική θετική εικόνα της αγοράς εργασίας, όπως υπογράμμισε η Υπουργός, η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας παρέμενε ένας τομέας με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τη μονομερή νομοθετική παρέμβαση ή να ακολουθήσει τη δυσκολότερη οδό της συνεννόησης και της συμφωνίας με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους για ένα νέο πλαίσιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. «Θυμάμαι πολύ έντονα μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και την ερώτησή του σχετικά με τις πιθανότητες επιτυχίας της δεύτερης, της δύσκολης οδού. Λογικά μιλώντας, οι πιθανότητες ήταν σχεδόν μηδενικές. Αλλά είχα ένα ένστικτο καθώς οι συνθήκες ήταν πολύ καλές, η αγορά εργασίας πήγαινε όλο και καλύτερα, και υπήρχε ένα μοναδικό επίπεδο εμπιστοσύνης που είχε αρχίσει να χτίζεται μεταξύ των εθνικών κοινωνικών εταίρων και ημών στο Υπουργείο», σχολίασε η κα Κεραμέως.

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της ιστορικής Συμφωνίας διαδραμάτισαν τρία στοιχεία, σημείωσε η Υπουργός: «πρώτο, η εμπιστοσύνη που είχε αναπτυχθεί μεταξύ ημών στο Υπουργείο και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, δεύτερο, η κοινή βούληση όλων των πλευρών να καταλήξουμε πραγματικά σε συμφωνία ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να προβούμε σε αμοιβαίες υποχωρήσεις, τρίτο, η επιλογή να μην πάμε στη συζήτηση με ένα πρώτο κείμενο αλλά να ζωγραφίσουμε μαζί τον καμβά από μηδενική βάση».

Όπως τόνισε η κα Κεραμέως, «Η Συμφωνία πέτυχε τρία πράγματα: διευκόλυνε τη σύναψη και την επέκταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και επέκτεινε την προστασία των εργαζομένων ακόμη και μετά τη λήξη αυτών».

Η Υπουργός επισήμανε ότι η Συμφωνία μετατράπηκε σε νόμο μετά από εκτενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα, καθώς έχουν συναφθεί συλλογικές συμβάσεις σε τουρισμό και εστίαση, ζαχαρώδη προϊόντα και αρτοποιία, καθώς και στους τεχνολόγους τροφίμων, προσφέροντας καλύτερες αποδοχές και βελτιωμένους όρους εργασίας σε πάνω από 500.000 εργαζομένους.

Επιπροσθέτως, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία δεν αποτέλεσε μόνο μια σημαντική μεταρρύθμιση για την αγορά εργασίας, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, αλλά συνέβαλε και στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας κοινωνικού διαλόγου στη χώρα. Όπως σημείωσε, ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους προηγείται πλέον κάθε σημαντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων και στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή τους εν συνεχεία.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία «ήταν ένα ορόσημο για μία χώρα η οποία μέχρι πρότινος δεν είχε πραγματικά ισχυρή παράδοση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ήρθε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, διότι αν εξετάσουμε τη συνολική εξέλιξη της ελληνικής αγοράς εργασίας, έχουμε σημειώσει, όπως είπε η Νίκη, μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια».

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, «οι κοινωνικοί εταίροι κατάφεραν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ειδικά οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών, και να καταλήξουν σε μία, θεωρώ, πραγματικά ιστορική συμφωνία, δηλαδή μια συμφωνία-πλαίσιο που επικυρώθηκε από το κοινοβούλιό μας, αλλά ουσιαστικά υπογράφηκε από τους κοινωνικούς εταίρους και την κυβέρνηση ως εγγυητή όσων ουσιαστικά είχαν συμφωνηθεί, και η οποία αργότερα κατοχυρώθηκε νομοθετικά», επισημαίνοντας ότι από τότε έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος «καθώς έχουμε δει να υπογράφονται αρκετές κλαδικές συμφωνίες, και αυτές οι κλαδικές συμφωνίες πάντα οδηγούν σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και, φυσικά, σε καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους που καλύπτονται από αυτές».

Τόνισε δε ότι «είναι εύκολο να προσελκύσεις εργαζομένους όταν η ανεργία βρίσκεται στο 18%, καθώς υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι εργαζόμενοι. Όταν όμως η ανεργία βρίσκεται γύρω στο 8%, πρέπει να προσφέρεις κάτι καλύτερο. Και αυτό δεν αφορά μόνο έναν καλύτερο μισθό, αλλά και καλύτερες παροχές. Χαίρομαι που αρχίζουμε να το κατανοούμε αυτό. Και είναι κάτι που πραγματικά αρχίζει να συμβαίνει στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία».

Υπενθύμισε παράλληλα ότι «η συμφωνία αυτή υπογράφηκε και επικυρώθηκε από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι που θα περίμενε κανείς. Συνήθως είναι η αριστερά που μιλάει συνεχώς για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά ήταν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να επιτύχει μια συμφωνία που ουσιαστικά ωφελεί τόσο τους εργοδότες όσο και, κυρίως, τους εργαζόμενους».

«Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι η διαδρομή μας θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες» δήλωσε στο κλείσιμο της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Séamus Boland συνεχάρη την Ελλάδα για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία

«Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εργαζόμαστε πολύ σκληρά ώστε ο κοινωνικός διάλογος να κατέχει μια κεντρική θέση. Όταν βρίσκεται εκεί, κάθε χώρα τον ακολουθεί. Αυτό ακριβώς κάνετε στην Ελλάδα και αξίζετε συγχαρητήρια γι’ αυτό».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ
Πολιτική

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους
Οικονομία

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΕ αφαιρεί την Ελλάδα από τις χώρες με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες - Πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2026
Οικονομία

Η ΕΕ αφαιρεί την Ελλάδα από τις χώρες με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες - Πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2026

ΕΕ: Προειδοποιεί για απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους
Ειδήσεις

ΕΕ: Προειδοποιεί για απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας
Ειδήσεις

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας
Ειδήσεις

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:55

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

Magazino
18/06/2026 - 14:48

Aποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια

Οικονομία
18/06/2026 - 14:45

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 14:42

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Οικονομία
18/06/2026 - 14:40

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Πολιτική
18/06/2026 - 14:36

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:29

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης - «Ο Εξαρχείων»

Πολιτική
18/06/2026 - 14:26

Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:15

Σύρος και Πάρος στους Times

Τεχνολογία
18/06/2026 - 14:15

Οι έφηβοι ξεγελούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:03

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα

Πολιτική
18/06/2026 - 13:57

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:51

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 13:35

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ