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Ξεκινούν σήμερα 30/6 οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:51 - 30 Ιουν 2026

Ξεκινούν σήμερα 30/6 οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρώτες πληρωμές αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές (voucher) που εξαργυρώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, ύψους 6,29 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκινά σήμερα, 30 Ιουνίου, τις πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές (voucher) του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», στηρίζοντας έμπρακτα την αγορά, τις επιχειρήσεις και την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Οι πρώτες πληρωμές αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές (voucher) που εξαργυρώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, ύψους 6,29 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρώσεων με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Με συνέπεια και ταχύτητα, το Υπουργείο διασφαλίζει τη σταθερή χρηματοδότηση του Προγράμματος, στηρίζοντας τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών όσο και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή του.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν:

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
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