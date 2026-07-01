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ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:35 - 01 Ιουλ 2026

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο

Γιώργος Αλεξάκης
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Αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Ιούλιο 2026.

Η ΔΕΗ με βάση σχετική ενημέρωση, διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, συνεχίζοντας όπως τονίζει «να στηρίζει έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η συγκράτηση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά επέτρεψε στη ΔΕΗ να διατηρήσει σταθερές τις χρεώσεις της και για τον Ιούλιο, απορροφώντας πλήρως τη μικρή αύξηση της χονδρικής αγοράς.»

Αναλυτικά:

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Ιούλιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο, με χρέωση 0,138 €/kWh.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,13708 €/kWh, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία.

«Σταθερή» επιλογή τα μπλε της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε τιμολογίων, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της με επιλογές διάρκειας από έναν έως και δύο χρόνια.

Τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 €/kWh και 0,142 €/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,141€/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129€/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh και για διάρκεια 18 μηνών.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 €/kWh και 0,105 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60€ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Ευελιξία και έλεγχος με δυναμική τιμολόγηση

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, συνδυάζοντας επιλογές σταθερής, κυμαινόμενης και δυναμικής τιμολόγησης με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση» καταλήγει η ενημέρωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 14:44
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