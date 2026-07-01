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Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως το β΄ τρίμηνο του 2026
Σχόλια Αγοράς
14:26 - 01 Ιουλ 2026

Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως το β΄ τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να συγκαταλέγεται μεταξύ των αγορών με τις υψηλότερες αποδόσεις διεθνώς, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της Deutsche Bank για την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών τον Ιούνιο και το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η γερμανική τράπεζα επισημαίνει ότι η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, εξέλιξη που ευνόησε σημαντικά την ελληνική αγορά, η οποία εξακολουθεί να ξεχωρίζει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε άνοδο περίπου 4,5%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών. Η ελληνική αγορά υπεραπέδωσε έναντι σημαντικών αγορών, αφήνοντας πίσω της τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600, τον ιταλικό FTSE MIB, αλλά και τον αμερικανικό S&P 500, ο οποίος ολοκλήρωσε τον μήνα με αρνητικό πρόσημο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα σε επίπεδο δεύτερου τριμήνου. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε άνοδο περίπου 20%, κατακτώντας μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των αγορών των ανεπτυγμένων οικονομιών. Μόνο ορισμένες ασιατικές αγορές, όπως εκείνες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, εμφάνισαν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ η Αθήνα ξεπέρασε τόσο τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο και τη Wall Street.

Η θετική εικόνα διατηρείται και σε ορίζοντα εξαμήνου. Από τις αρχές του 2026, το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει συνολικά κέρδη που προσεγγίζουν το 21%, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές της χρονιάς, σύμφωνα με τη Deutsche Bank.

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