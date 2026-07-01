Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως το β΄ τρίμηνο του 2026

Η γερμανική τράπεζα επισημαίνει ότι η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, εξέλιξη που ευνόησε σημαντικά την ελληνική αγορά, η οποία εξακολουθεί να ξεχωρίζει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε άνοδο περίπου 4,5%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών. Η ελληνική αγορά υπεραπέδωσε έναντι σημαντικών αγορών, αφήνοντας πίσω της τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600, τον ιταλικό FTSE MIB, αλλά και τον αμερικανικό S&P 500, ο οποίος ολοκλήρωσε τον μήνα με αρνητικό πρόσημο.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα σε επίπεδο δεύτερου τριμήνου. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε άνοδο περίπου 20%, κατακτώντας μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των αγορών των ανεπτυγμένων οικονομιών. Μόνο ορισμένες ασιατικές αγορές, όπως εκείνες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, εμφάνισαν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ η Αθήνα ξεπέρασε τόσο τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο και τη Wall Street.
Η θετική εικόνα διατηρείται και σε ορίζοντα εξαμήνου. Από τις αρχές του 2026, το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει συνολικά κέρδη που προσεγγίζουν το 21%, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές της χρονιάς, σύμφωνα με τη Deutsche Bank.