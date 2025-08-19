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ΥΠΑΑΤ: Απαλλαγή τελών εκτίμησης για τους πληγέντες παραγωγούς από τις πυρκαγιές του 2025
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:02 - 19 Αυγ 2025

ΥΠΑΑΤ: Απαλλαγή τελών εκτίμησης για τους πληγέντες παραγωγούς από τις πυρκαγιές του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο και σύμφωνα με την 127/19.08.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, οι πληγέντες παραγωγοί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025 δεν απαιτείται να καταβάλουν τα τέλη εκτίμησης για την υποβολή δήλωσης ζημίας στο ζωικό τους κεφάλαιο.

Στις περιπτώσεις που κάποιοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη καταβάλει τέλη, ο ΕΛ.Γ.Α. θα τα επιστρέψει άμεσα με ευθύνη του Οργανισμού. Η Διοίκηση και οι υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες για την άμεση εκτίμηση των απολεσθέντων ζώων και τον ενταφιασμό τους για λόγους δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων, στις πληγείσες περιοχές, η σύνταξη των πορισμάτων για ζημίες ζωικού κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους κτηνοτρόφους θα καταβληθούν πλήρως μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Οργανισμού.

Όσον αφορά στις ζημίες φυτικού κεφαλαίου, οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. θα αξιοποιήσουν τεχνολογικά μέσα, όπως δορυφορικές εικόνες από το σύστημα Copernicus, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των παραγωγών, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος Αυγούστου 2025, για τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ θα καθορίσει νομοθετικά τις διαδικασίες και το ύψος των προκαταβολών για τους πληγέντες παραγωγούς, ενώ θα ρυθμιστούν και τα διοικητικά θέματα εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα. Παράλληλα, ο ΕΛ.Γ.Α. θα ενισχυθεί με πρόσθετο έκτακτο προσωπικό.

Στους ανταποκριτές του Οργανισμού υποβάλλονται δηλώσεις και καταχωρούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα ζημίες σε εγκαταστάσεις παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων, για τις οποίες θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες αποζημιώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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