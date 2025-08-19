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Εξόφλησε δάνειο €3 εκατ. η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανακοινώσεις
12:50 - 19 Αυγ 2025

Εξόφλησε δάνειο €3 εκατ. η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και της Απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για σημαντικές χρηματοοικονομικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε την 18η Αυγούστου 2025 στην πλήρη εξόφληση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου, συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000), το οποίο είχε συναφθεί στις 23 Ιουνίου 2025 με διάρκεια τριών μηνών.

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