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ΥΠΑΑΤ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τα μέτρα στήριξης των γεωργών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22:18 - 19 Σεπ 2025

ΥΠΑΑΤ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τα μέτρα στήριξης των γεωργών

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκε ο Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων για τις παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης-πληρωμής του Μέτρου 23. 

Ο πίνακας καταρτίστηκε κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το εμπρόθεσμο της υποβολής, την πληρότητα των φακέλων και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους διοικητικούς ελέγχους που διενήργησαν οι ΔΑΟΚ στο παρόν στάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης στο Μέτρο 23. Αναλυτικές πληροφορίες για την αξιολόγηση κάθε αίτησης είναι διαθέσιμες στο πεδίο «Αίτηση Στήριξης» του Πληροφοριακού Συστήματος, στην ενότητα «Αξιολόγηση Αίτησης». Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα πατώντας εδώ.

Η περίοδος υποβολής ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) ορίζεται από 22/09/2025 έως 26/09/2025. Οδηγίες για τη διαδικασία βρίσκονται στον ίδιο ιστότοπο, στο πεδίο: «Εγχειρίδια/Κανονισμοί-Εγχειρίδια Χρήσης-Εγχειρίδιο online χρήστη».

Επισημαίνεται ότι τα εμφανιζόμενα ως «τελικά ποσά» ενίσχυσης υπόκεινται στην εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, στην ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων και στα δημοσιονομικά όρια του Μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι για το Μέτρο 23 η επιλέξιμη ζημιά τεκμηριώνεται αποκλειστικά βάσει της πιστοποίησης απώλειας παραγωγής τουλάχιστον κατά 30% από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της κάθε Περιφέρειας.

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