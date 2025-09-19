Πολωνία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας στη Βαλτική Θάλασσα

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση της «ζώνης ασφαλείας» γύρω από υπεράκτια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα, έπειτα από πτήση δύο ρωσικών μαχητικών σε χαμηλό ύψος πάνω από την εγκατάσταση Petrobaltic.

Η Πολωνική Συνοριακή Φρουρά γνωστοποίησε ότι ο στρατός και οι αρμόδιες αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε την ίδια ημέρα που η Εσθονία κάλεσε Ρώσο διπλωμάτη, καταγγέλλοντας «άνευ προηγουμένου θρασύτητα», καθώς τρία ρωσικά μαχητικά εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά — η τέταρτη τέτοια παραβίαση από τις αρχές του έτους.

Η πλατφόρμα Petrobaltic, που λειτουργεί από την κρατική ενεργειακή εταιρεία Orlen μέσω της θυγατρικής της Orlen Petrobaltic, αποτελεί το μοναδικό υπεράκτιο κοίτασμα πετρελαίου της Πολωνίας και στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, με παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις έχει προστατευτικό χαρακτήρα, αλλά δεν ταυτίζεται με τον εναέριο χώρο, του οποίου η παραβίαση θεωρείται παραβίαση εθνικών συνόρων.