Ισπανία: Σε υψηλό έτους ο πληθωρισμός - Ενισχύεται το σενάριο για σταθερά επιτόκια

Ο πληθωρισμός στην Ισπανία ανήλθε τον Σεπτέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, εντείνοντας τις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα επιλέξει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα, Δευτέρα, η ισπανική στατιστική υπηρεσία και μετέδωσε το Bloomberg, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον Αύγουστο. Το αποτέλεσμα ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις των οικονομολόγων και επιβεβαιώνει την τάση ανόδου των τιμών στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Σε αντίθεση με τον γενικό δείκτη, ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της ενέργειας, υποχώρησε στο 2,3%, κόντρα στις προβλέψεις που έκαναν λόγο για μικρή άνοδο. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι πιέσεις στις τιμές προέρχονται κυρίως από τους εξωτερικούς παράγοντες και όχι από τη διαρκή ζήτηση στο εσωτερικό της χώρας.

Η νέα άνοδος του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση του δομικού δείκτη, ενισχύει το σενάριο ότι η ΕΚΤ θα επιλέξει να κρατήσει στάση αναμονής, διατηρώντας τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα. Οι αγορές ήδη προεξοφλούν ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες της Φρανκφούρτης θα περιμένουν περισσότερα στοιχεία για την πορεία των τιμών και της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη πριν προχωρήσουν σε νέα κίνηση.

Η Ισπανία έχει αναδειχθεί σε «βαρόμετρο» για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς η χώρα εμφανίζει συχνά αποκλίσεις από τον μέσο όρο. Η ανοδική πορεία του γενικού δείκτη αποδίδεται εν μέρει στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, ενώ η υποχώρηση του δομικού πληθωρισμού αντανακλά μια σχετική σταθεροποίηση στους υπόλοιπους κλάδους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές οικονομίες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της ανάπτυξης και τη διατήρηση του πληθωρισμού κοντά στον στόχο του 2%.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Εσκρίβα, δήλωσε ότι η πορεία αποπληθωρισμού έχει αποδώσει καρπούς και πως τα σημερινά επιτόκια βρίσκονται σε «λογικό» επίπεδο. «Η κατάσταση πριν από δύο ή τρία χρόνια ήταν δύσκολη, αλλά τώρα μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι και έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη νομισματική πολιτική προς οποιαδήποτε κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει το 2025 στο 2,5%, μειωμένος σε σχέση με το 2,9% του 2024, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 1,7%, κάτω δηλαδή από τον στόχο της ΕΚΤ.