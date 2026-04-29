Ψάχνοντας τη… Φέτα στον χάρτη: Η απορία του εκπροσώπου διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ

Όπως ανέφερε, η ΕΕ περιορίζει τη χρήση του όρου αποκλειστικά σε τυριά που παράγονται στην Ελλάδα και πιέζει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν τον ίδιο κανόνα, κάτι που — σύμφωνα με τον ίδιο — δυσκολεύει την πρόσβαση Αμερικανών παραγωγών σε σημαντικές αγορές.

Στον αντίποδα, χρήστες των κοινωνικών δικτύων αντέτειναν ότι παρόμοιοι κανόνες ισχύουν και στις ΗΠΑ, φέρνοντας ως παράδειγμα το «μπέρμπον», το οποίο πρέπει να παράγεται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών για να φέρει αυτή την ονομασία, παρότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη περιοχή με αυτό το όνομα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει τη φέτα ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) έπειτα από αποφάσεις του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2002 και το 2005. Οι αποφάσεις αυτές βασίστηκαν στη στενή σύνδεση του προϊόντος με τη γεωγραφία της Ελλάδας, τη χλωρίδα της και τη χρήση συγκεκριμένου μείγματος πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος, στοιχεία που το διαφοροποιούν από άλλα λευκά τυριά.