Η Σουηδία στέλνει συστήματα αντιμετώπισης drones και ραντάρ στη Δανία ενόψει της συνόδου κορυφής

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις παρατηρήσεις drones την προηγούμενη εβδομάδα, που ανάγκασαν τη Δανία να κλείσει αρκετά αεροδρόμια.
Σημειώνεται ότι η Δανία θα φιλοξενήσει την Τετάρτη (1/10) τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Πέμπτη (2/10) θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας των 47 μελών. Η δανική κυβέρνηση έχει ήδη αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εκδηλώσεις, μετά τα περιστατικά εισβολής drones.
Ο Κρίστερσον ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «X» ότι η Σουηδία θα στείλει συστήματα Counter UAS, ενώ επιπλέον, την Κυριακή (28/9), απέστειλε «μια χούφτα» συστημάτων ραντάρ στη Δανία.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα, η Δανία απαγόρευσε την πτήση μη στρατιωτικών drones, μετά την ανίχνευση drones σε διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.