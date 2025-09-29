Η Σουηδία στέλνει συστήματα αντιμετώπισης drones και ραντάρ στη Δανία ενόψει της συνόδου κορυφής

Η Σουηδία θα υποστηρίξει τη Δανία με στρατιωτικά μέσα αντιμετώπισης drones ενόψει των συνόδων κορυφής στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, τη Δευτέρα (29/9).

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις παρατηρήσεις drones την προηγούμενη εβδομάδα, που ανάγκασαν τη Δανία να κλείσει αρκετά αεροδρόμια.

Σημειώνεται ότι η Δανία θα φιλοξενήσει την Τετάρτη (1/10) τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Πέμπτη (2/10) θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας των 47 μελών. Η δανική κυβέρνηση έχει ήδη αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εκδηλώσεις, μετά τα περιστατικά εισβολής drones.

Ο Κρίστερσον ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «X» ότι η Σουηδία θα στείλει συστήματα Counter UAS, ενώ επιπλέον, την Κυριακή (28/9), απέστειλε «μια χούφτα» συστημάτων ραντάρ στη Δανία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα, η Δανία απαγόρευσε την πτήση μη στρατιωτικών drones, μετά την ανίχνευση drones σε διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.