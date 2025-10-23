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ΥΠΑΑΤ: Ακατάσχετες ενισχύσεις για ζωοτροφές και φερτά υλικά λόγω Daniel και Elias
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:40 - 23 Οκτ 2025

ΥΠΑΑΤ: Ακατάσχετες ενισχύσεις για ζωοτροφές και φερτά υλικά λόγω Daniel και Elias

Reporter.gr Newsroom
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Ακατάσχετες ενισχύσεις για ζωοτροφές και φερτά υλικά για Daniel, στρατιωτικούς κτηνίατρους στη μάχη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου αλλά και ενίσχυση του επιχειρησιακού πλαισίου των περιφερειών, περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των παραγωγών που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ σήμερα.

Η σημερινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αποτελεί μια σαφή και αποφασιστική παρέμβαση υπέρ του πρωτογενούς τομέα. Με τα μέτρα που θεσπίζουμε αποδεικνύουμε έμπρακτα τη βούληση της Πολιτείας να στηρίξει τον Έλληνα κτηνοτρόφο και τον αγρότη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που προκαλεί η ευλογιά. Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του. Ενεργούμε συντονισμένα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, για να προστατεύσουμε την παραγωγή, να διαφυλάξουμε το ζωικό κεφάλαιο και να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο" δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και συμπλήρωσε: "Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιστρατεύουμε κάθε ανθρώπινο και υλικό πόρο, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση και να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της παραγωγής".

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις που θα ξεκινήσει να καταβάλλει από αύριο, Παρασκευή ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κτηνοτρόφους, για τις ζωοτροφές και τα φερτά υλικά λόγω "Daniel", θα είναι ακατάσχετες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς, κινητοποιούνται και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της νόσου.

Επιπλέον, ενισχύεται το επιχειρησιακό πλαίσιο των περιφερειών με βάση τις κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ τα κύρια σημεία της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είναι τα εξής:

1. Ενίσχυση της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της κτηνιατρικής

Όλοι οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να τηρούν ενιαίες κατευθύνσεις και χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλίζεται άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική δράση σε περιπτώσεις επιδημιολογικών κρίσεων.

2. Διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Με πρόβλεψη εξαιρετικού χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα διάθεσης στρατιωτικών κτηνιάτρων (έως τρεις στρατιωτικοί κτηνίατροι ανά Περιφερειακή Ενότητα), για διάστημα έως έξι μηνών, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιφερειακές υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή ενισχύει τις τοπικές δομές με εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας ταχύτητα στους ελέγχους και στις υγειονομικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα πρόβλεψης ειδικής αποζημίωσης και αύξησης του αριθμού των στρατιωτικών κτηνιάτρων, εφόσον απαιτηθεί από τις τοπικές συνθήκες και την εξέλιξη της ζωονόσου.

3. Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται βάσει των κοινών υπουργικών αποφάσεων 208989/1.8.2025 και 208982/1.8.2025 (αφορούν απώλεια εισοδήματος για ζωοτροφές για τα ζώα που ήταν περιορισμένα λόγω πανώλης και ευλογιάς και απομάκρυνση φερτών υλικών λόγω Daniel και Elias), χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπόκεινται σε φόρους, τέλη ή εισφορές, δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία, δεν επηρεάζουν το εισόδημα για την καταβολή κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

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