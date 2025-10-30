Αγροτοκτηνοτρόφοι Κρήτης: Η κυβέρνηση υπόσχεται λύσεις στα λόγια - Θα βγει μόνο το 1/3 της παραγωγής

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, περιέγραψε την Πέμπτη (30/10) σε δηλώσεις του τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Με αφορμή τα πρώτα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον ΒΟΑΚ σημείωσε πως οι κινητοποιήσεις γίνονται καθώς η κυβέρνηση υπόσχεται λύσεις στα λόγια., αλλά μέχρι την πράξη έχουν μεγάλη απόσταση. «Θέλουμε να δούμε πράξεις γιατί από το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης μείναμε μόνο στα λόγια», σημείωσε.

Και εξήγησε πως «οι επιδοτήσεις δεν μπήκανε ποτέ, οι τράπεζες δεν πιστώσανε ποτέ τους Συνεταιρισμούς και είναι όλα στο αβέβαιο και δεν πιστώνει κανείς. Με απλά λόγια δεν μπορούμε να ταΐσουμε τα ζώα μας και αυτό σημαίνει ότι ούτε αρνιά θα βγάλουμε ούτε γάλα ούτε παραγωγή γιατί ένα ζώο αν θέλει 1,5 κιλό τροφή την μέρα και του δίνεις μισό και έχει δύο αρνιά δεν μπορεί να ζήσει αυτό όπως πρέπει. Κάθε μέρα χειροτερεύει το πράγμα. Θα βγει το 1/3 της παραγωγής του νησιού απ’ ότι βγήκε πέρυσι».

Ακόμα πρόσθεσε: «Καλούμε (σε κινητοποιήσεις) και την ηπειρωτική χώρα την οποία την έχουν κατασφάξει. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε ευλογιά ακόμη εδώ στο νησί η οποία είναι θέμα χρόνου γιατί δεν γίνεται να κατεβαίνουν 50 νταλίκες κάθε μέρα τριφύλλι με μαθηματική ακρίβεια θα βρεθεί κάποιος παράνομος που θα πάει σε μια απαγορευμένη περιοχή και θα φορτώσει τριφύλλι σε πιο χαμηλές τιμές και ξέρετε αυτό τι σημαίνει.

Οι αποζημιώσεις δεν θα μας σώσουν, τα χρήματα που βάλανε προχθές ήταν μηδαμινά δηλαδή στην ουσία ένας παραγωγός με 50 τόνους γάλα το χρόνο πήρε 2.200€ που θα τον βοηθήσει αυτό; Οι περισσότεροι χρωστάμε δάνεια και δεν μπορούμε να τα αποπληρώσουμε γιατί δεν βγαίνουμε. Περιμένουμε να μας βάλουν το μεταφορικό ισοδύναμο, ποτέ δεν το πήραν στα σοβαρά, λες και δεν είμαστε νησιωτική περιοχή. Να μας πληρώνουν τα μεταφορικά, δεν γίνεται να παίρνω εγώ 15€ τη μπάλα το τριφύλλι και στην ηπειρωτική χώρα να είναι 4€. Δεν γίνεται εγώ να έχω 1€ τιμή γάλακτος και να έχουν 1,5 € στην υπόλοιπη χώρα. Ζητάμε δίκαια πράγματα, ζητάμε να πληρωνόμαστε όπως όλοι, αυτό είναι το πρόβλημά μας και το λέμε τόσα χρόνια και δεν δίνει καμιά σημασία η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις γιατί το πρόβλημα είναι διαχρονικό».

Τέλος, για τον εμβολιασμό των ζώων τόνισε: «Δεν θα φτάσουμε εμείς στην Κρήτη στο σημείο να έρθουν να μας σφάξουν τα ζώα διότι η κυβέρνηση δεν είναι σοβαρή να πάρει θέση να φέρει τα εμβόλια. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό και να εμβολιάζονται χώρες με 3 και 5 κρούσματα. Θεωρούμε ότι είναι εμπαιγμός σε όλους τους κτηνοτρόφους».