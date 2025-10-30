Νέα απεργία των ταξί - Λυμπερόπουλος (ΣΑΤΑ): Σπάμε τη συνδικαλιστική ομερτά που δημιούργησε η ομάδα Μητσοτάκη

«Η απεργία μας είναι προειδοποιητική, ξεκινάμε αγώνες. Η εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης είναι να το φτάσουμε μέχρι τέρμα», δήλωσε ο Θ. Λυμπερόπουλος με αφορμή την εξαγγελία απεργιακής κινητοποίησης του κλάδου των ταξί στις 5 και 6 Νοεμβρίου

Σχετικά με την απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου στις 5 και 6 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά:

«Το ΣΑΤΑ σπάει τη συνδικαλιστική ομερτά που δημιούργησε η ομάδα Μητσοτάκη στον κλάδο με σκοπό να τον καταστρέφει καθημερινά υπερ των πολυεθνικών και των ΙΧ. Στη χώρα μας ήρθαν οι πολυεθνικές και τα ΙΧ των μεγάλων επιχειρήσεων που θέλουν αυτή την κοινωνική παροχή να την εκμεταλλευτούν προς όφελός τους διαλύοντας τον επαγγελματία ταξιτζή. Αυτό δεν θα περάσει.

Η απεργία μας είναι προειδοποιητική, ξεκινάμε αγώνες. Η εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης είναι να το φτάσουμε μέχρι τέρμα, ότι χρειαστεί. Μια έκκληση προς την κυβέρνηση, να κάτσει να συζητήσει με το συνδικάτο, όχι να μιλάει με την αντιπολίτευση του συνδικάτου που την ελέγχει, να κάτσει να συζητήσει με το συνδικάτο και να ξεκαθαρίσει τι θέλει.

Υπάρχει πολιτική παρέμβαση να ρωτάνε ένα συνδικαλιστικό όργανο αν το συνδικάτο αποτρέπει τους ταξιτζήδες να γραφτούν σε πολυεθνικές που κατακλέβουν την ελληνική κοινωνία υπό την έννοια ότι υπάρχει νόμος και δεν τον εφαρμόζουν, και να έχουν το φορολογικό τους μητρώο στο εξωτερικό. Αυτό λέγεται εκτροχιασμός δημοκρατίας και αυτό το κάνει ο Μητσοτάκης απευθείας με τον Κυρανάκη.

Ερωτηθείς αν φοβάται ότι θα υπάρξουν απεργοσπαστικοί μηχανισμοί απάντησε: «Ο κλάδος πειθαρχεί πάντα. Δεν έχει απεργοσπάστες ο κλάδος».