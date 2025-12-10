ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά νέο πρόγραμμα 26 εκ. ευρώ για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:44 - 10 Δεκ 2025

ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά νέο πρόγραμμα 26 εκ. ευρώ για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση 2.2.3 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση 2.2.3 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

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