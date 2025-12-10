ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά νέο πρόγραμμα 26 εκ. ευρώ για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση 2.2.3 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση 2.2.3 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.