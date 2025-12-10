Έληξε ο αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου: Αποχώρησαν αγρότες και αλιείς μετά την εισαγγελική παρέμβαση

Αποχώρησαν λίγο μετά την 1 μ.μ. οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, μετά από εισαγγελική παρέμβαση ενώ απεγκλωβίστηκαν και οι νταλίκες που περίμεναν να μπουν στον χώρο του λιμανιού.

Ταυτόχρονα, αποχώρησαν και οι αλιείς οι οποίοι είχαν αγκυροβολημένα στο λιμάνι τα καΐκια τους.

Οι αγρότες μετά από περίπου δύο ώρες «απελευθέρωσαν» το εμπορικό λιμάνι της πόλης λίγο πριν λήξει η εισαγγελική παρέμβαση στην 1 μ.μ.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσες λύσεις στα αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και επιμέρους θέματα που«πνίγουν» τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες τονίζουν πως η παρουσία τους στον Βόλο αποτελεί μήνυμα αποφασιστικότητας και συνέχισης του αγώνα τους.

Συνολικά 120 φορτηγά μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, σταθμευμένα στο Πορθμείο και άλλα περιμένουν να ξεφορτώσουν εξαγωγικά προϊόντα – κυρίως θεσσαλικό σιτάρι- και άλλα παραλάβουν προϊόντα, όπως λιπάσματα.