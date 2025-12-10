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Ένταση στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Οι αγρότες προσπάθησαν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:13 - 10 Δεκ 2025

Ένταση στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Οι αγρότες προσπάθησαν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια

Reporter.gr Newsroom
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Κλίμα αντιπαράθεσης επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης 10/12 λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, όταν οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αστυνομικό κλοιό προκειμένου να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων.

Οι συγκεντρωμένοι αγρότες, που είχαν ξεκινήσει οργανωμένα από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα, επιχείρησαν από νωρίς το πρωί να προσεγγίσουν τη γέφυρα με τρακτέρ, με στόχο να εξασφαλίσουν δωρεάν διέλευση των οχημάτων για τέσσερις περίπου ώρες. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν ήδη αναπτυχθεί στα μπλόκα του Αγγελοκάστρου και της Εγλυκάδας, επιχειρώντας να εμποδίσουν την είσοδο των μηχανημάτων στον αυτοκινητόδρομο.

Η πορεία των αγροτών προς το Ρίο συνοδεύτηκε από στιγμές έντασης, ιδιαίτερα στο σημείο της Γαβρολίμνης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Σε μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρα, οι αγρότες μοίρασαν πορτοκάλια στους αστυνομικούς, θέλοντας να υπογραμμίσουν τον ειρηνικό χαρακτήρα της κινητοποίησής τους.

Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό στο ύψος του Ρίου, ώστε να αποτραπεί η μαζική προσέγγιση των αγροτών προς τη γέφυρα. Παρά τα μέτρα, μέρος των συγκεντρωμένων κατάφερε να φτάσει στα διόδια και να ανοίξει τις μπάρες, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες δηλώνουν πως η σημερινή δράση αποτελεί συνέχεια της κλιμάκωσης των πιέσεών τους προς την κυβέρνηση, επιμένοντας στα αιτήματά τους και ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα του κλάδου τους.

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