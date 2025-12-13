ΟΠΕΚΕΠΕ: Το χρονικό των νέων προσαγωγών στην Κρήτη – Μεταφέρονται στην Αθήνα οι συλληφθέντες

Στη σύλληψη 15 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης απόσπασης χρηματικών ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Παρασκευή (13/12). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ποσά που διερευνώνται αγγίζουν τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώνεται στον συγκεκριμένο οργανισμό, επιβεβαιώνοντας όσα είχε επισημάνει εδώ και καιρό ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είχε αναφερθεί στη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων που αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά με παράνομο τρόπο, πέραν των διασταυρώσεων ΑΦΜ που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται γνωστός αγροσυνδικαλιστής, προσκείμενος στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, φέρονται να εμπλέκονται και συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συνέδραμαν στην παράνομη απόσπαση χρημάτων.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και λογιστής, συγγενής εξ αγχιστείας προβεβλημένου πολιτικού προσώπου της αντιπολίτευσης.

Οι 15 συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα με πλοίο της γραμμής, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η έρευνα ήταν πολύμηνη και πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό FBI, σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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