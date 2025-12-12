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Τεχνολογικό «κραχ» στη Wall Street: Μεγάλη στροφή των επενδυτών προς value μετοχές
Χρηματιστήρια
23:30 - 12 Δεκ 2025

Τεχνολογικό «κραχ» στη Wall Street: Μεγάλη στροφή των επενδυτών προς value μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή (12/12), καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο και να στρέφονται σε άλλα τμήματα της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,07% κινούμενος στις 6.827,05 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1,7% στις 23,554.89 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones παρότι νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση είχε αγγίξει νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, έκλεισε σε αρνητικό έδαφος σημειώνοντας πτώση 0,51% στις 48,458.05 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι ο ευρύς χρηματιστηριακός δείκτης και ο τεχνολογικά επικεντρωμένος Nasdaq επιβαρύνθηκαν από πτώση 11% της Broadcom, η οποία σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές οφείλεται σε ανησυχίες για συμπίεση περιθωρίων κέρδους. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για το τέταρτο τρίμηνο και έδωσε ισχυρή πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο, λέγοντας ότι οι πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να διπλασιαστούν.

Καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκε νέες πιέσεις με εταιρείες όπως οι AMD, Palantir Technologies και Micron να καταγράφουν απώλειες μαζί με τη Broadcom, μετοχές από άλλους τομείς της αγοράς, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και η βιομηχανία, ενισχύθηκαν. Σε αυτούς τους κλάδους, η Visa και η Mastercard, καθώς και οι UnitedHealth Group και GE Aerospace, ξεχώρισαν θετικά.

Η Lululemon ήταν επίσης μια από τις μεγάλες κερδισμένες της συνεδρίασης. Οι μετοχές της εκτινάχθηκαν κατά 9%, αφού ο λιανοπωλητής αθλητικής ένδυσης ανακοίνωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλός της θα αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου, έπειτα από μια χρονιά κακής απόδοσης για την εταιρεία.

«Σήμερα είναι μία ημέρα όπου η αξία (value) υπεραποδίδει της ανάπτυξης (growth)», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Οι επενδυτές είναι σίγουρα επιφυλακτικοί σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη - όχι εντελώς απαισιόδοξοι, αλλά νομίζω πως αισθάνονται νευρικοί και διστακτικοί».

Οι εξελίξεις της Παρασκευής αποτέλεσαν ακόμη μια ημέρα «rotation trade», καθώς οι επενδυτές την Πέμπτη (11/12) στράφηκαν σε κυκλικές μετοχές που θεωρούνται πιο ευαίσθητες στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ ρευστοποίησαν κέρδη από αναπτυξιακές μετοχές συνδεδεμένες με την τάση της τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στη χρονιά, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη.

Άνοδος στις μετοχές των Visa και UnitedHealth, καθώς και άλλων όπως της Nike, συνέβαλε στην επίτευξη νέου ρεκόρ κλεισίματος του Dow στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Ο S&P 500 κατέγραψε επίσης νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος, ενώ ο Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα λόγω της πτώσης μετοχών υψηλής τεχνολογίας όπως Alphabet και Nvidia.

«Οι επιχειρήσεις που δαπανούν και επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη αποκομίζουν σε μεγάλο βαθμό καλές αποδόσεις από αυτές τις επενδύσεις. Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για κάθε εταιρεία, αλλά οι Big Tech εταιρείες -Amazon, Microsoft, Google, Meta- που αποτελούν σημαντικό μέρος των δεικτών και αγοράζουν μεγάλο όγκο ημιαγωγών και κατασκευάζουν πολλά data centers, βλέπουν θετικές αποδόσεις στις επενδύσεις τους», πρόσθεσε ο Ellerbroek.

«Τα ίδια πράγματα δεν μπορούν να υπεραποδίδουν στις αγορές μήνα μετά τον μήνα για πάντα· αυτό είναι φυσιολογικό», συνέχισε. «Αναμενόμενο, αλλά αδικαιολόγητο».

Οι απώλειες της ημέρας οδήγησαν τον S&P 500 και τον Nasdaq σε αρνητική τροχιά σε επίπεδο βδομάδας, με τον πρώτο να υποχωρεί σχεδόν 1% και τον δεύτερο σχεδόν 2%. Αντίθετα, ο Dow των 30 μετοχών παραμένει σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών, με άνοδο περίπου 1%. Στο μεταξύ, οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης ξεπέρασαν σε απόδοση τις μεγαλύτερες, με τον Russell 2000 να ενισχύεται πάνω από 1% αυτή την εβδομάδα, μετά την καταγραφή νέων ιστορικών υψηλών ενδοσυνεδριακά και στο κλείσιμο της Πέμπτης.

Πτώση για το πετρέλαιο - Ενίσχυση για το χρυσό

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν 0,18% την Παρασκευή, με την τιμή ανά βαρέλι να διαμορφώνεται στα 57,47 δολάρια. Αντίστοιχη πτώση σημειώνουν και οι τιμές του Brent κατά 0,18% με την τιμή του βαρελιού στα 61,17 δολάρια. Η πτωτική πορεία του πετρελαίου συνδέεται τόσο με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, όσο και με την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Στον αντίποδα, ο χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία , αφού ενισχύθηκε κατά 0,38% στα 4,329.55 δολάρια η ουγγιά.

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