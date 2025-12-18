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ΥΠΑΑΤ: Νέα ενίσχυση 26 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:34 - 18 Δεκ 2025

ΥΠΑΑΤ: Νέα ενίσχυση 26 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς

Reporter.gr Newsroom
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Στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, στο πλαίσιο της στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν στις πληγείσες Περιφέρειες 26.026.943,28 € ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους.

Η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% (10.913.930,12 €), και κυρίως τη Λάρισα (8.677.020,10 €).

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβλήθηκε το 22% του συνολικού ποσού (6.215.158,26 €), με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (3.499.979,10 €) και Ροδόπης (2.477.899,78 €).

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 19% και ποσό 5.412.862 €), και κυρίως τις Σέρρες (2.899.254 €) και την Πιερία (1.847.058 €), καθώς και στη Δυτική Ελλάδα (ποσοστό 9% και ποσό 2.662.920 €).

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.

Πίνακας: 5η κατανομή αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους για θανατωμένα ζώα

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Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Οι Περιφέρειες θα προχωρήσουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα».

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