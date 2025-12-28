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Μαρινάκης: Ενθαρρυντικό ότι οι περισσότεροι αγρότες αντιλαμβάνονται την ανάγκη διαλόγου
Πολιτική
13:44 - 28 Δεκ 2025

Μαρινάκης: Ενθαρρυντικό ότι οι περισσότεροι αγρότες αντιλαμβάνονται την ανάγκη διαλόγου

Reporter.gr Newsroom
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«Ενθαρρυντική εξέλιξη» χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη διάθεση πολλών εκπροσώπων των αγροτικών κινητοποιήσεων να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου ενώ καλεί και τους υπόλοιπους να αφήσουν στην άκρη τη λογική της στείρας αντιπαράθεσης. Όπως μάλιστα αναφέρει, η Κυβέρνηση έχει προτάξει τον διάλογο από την αρχή των κινητοποιήσεων.

Ολόκληρη η δήλωση Παύλου Μαρινάκη

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.

Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας.

Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις».

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